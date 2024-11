Opóźnienie premiery Assassin’s Creed Shadows ma być kluczowym ruchem dla przyszłości nie tylko marki, ale i samego Ubisoftu. Jeden z twórców gry przyznał, że tytuł ten zmieni podejście graczy do firmy i to na zdecydowanie bardziej pozytywne. Deweloperzy są pewni siebie i produkcji, która powoli zmierza na rynek.

Assassin’s Creed Shadows będzie przełomowy?

Jakie jest wasze aktualne podejście do Ubisoftu? Firma ta w ostatnich miesiącach zbiera baty od fanów, a także inwestorów. Branżowy gigant cierpi z powodu słabej sprzedaży swoich gier, jego rynkowa wartość spada, a fani nie są zbytnio zaskoczeni. Słowem, nie jest to dobry okres dla firmy. To jednak ma się zmienić i to za sprawą nadchodzącej odsłony kultowej serii. Jak przyznał jeden z twórców, nadchodzące Assassin’s Creed Shadows ma odwrócić losy nie tylko marki, ale i całego Ubisoftu.

Słowa te wypowiedział Marc-Alexis Coté z Ubisoftu, szef Assassin’s Creed w rozmowie z okazji gali BAFTA. Jak wyznał twórca, opóźnienie premiery pozwoli twórcom na lepsze doszlifowanie wszystkich kluczowych elementów, które mają stanowić o wartości produkcji. Ta zapewni graczom nie tylko nowe umiejscowienie rozgrywki (Japonia), ale także dwójkę szalenie różnych bohaterów. Dzięki temu rozgrywka będzie jeszcze bardziej zróżnicowana i na swój sposób przełomowa dla serii.

Nowa gra faktycznie może zmienić przyszłość firmy — o ile okaże się sukcesem. W tym wypadku mówi się, że oczekiwany jest tylko jeden rezultat. Ma to być hit od razu na premierę. W innym wypadku gigant z Francji może mieć poważne problemy…

