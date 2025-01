Assassin’s Creed Shadows wprowadzi rewolucję w serii. Animus Hub wygląda… niepotrzebnie

W sieci pojawiły się już pierwsze wczesne opinie na temat Assassin’s Creed Shadows i brzmią one zaskakująco pozytywnie. Redaktorzy i influencerzy, którzy mieli okazję ograć ten tytuł, w dużej mierze czują się nim zaskoczeni. Ubisoft, korzystając z okazji, pokazał w końcu Animus Hub, czyli coś, co wcześniej znane było jako projekt Assassin’s Creed Infinity.

Animus Hub w Assassin’s Creed Shadows na pierwszych materiałach

O Infinity mówiono już całkiem sporo, szczególnie ustami nieodżałowanego insidera Toma Hendersona. To ona zapowiadał, że będzie to swoisty hub dla wszystkich gier z serii AC, najeżony podobno mikropłatnościami (ale chyba już nie). Ubisoft w końcu przełamał zmowę milczenia i pokazał nowe rozwiązanie. Faktycznie będzie to platforma łącząca ze sobą kolejne gry z tego cyklu, wraz z nadchodzącym AC Shadows.

Ma być ona podzielona na cztery sekcje. Pierwsza, dotycząca wspomnień, to opcja włączenia konkretnej gry z serii. Na premierę huba zaplanowano włączenie weń AC Origins, Odyssey, Valhalla, Mirage i oczywiście Shadows. Kolejną możliwością będą “Projekty”, czyli dodatkowe misje do AC Shadows (i zapewne kolejnych gier), które nagrodzą nas dodatkowym wyposażeniem lub innymi bonusami. Przypomina to trochę przepustkę bitewną, ale w wersji całkowicie darmowej. Chętni na wymianę zdobytych w ten sposób klucz na bonusy zrobią to w sekcji “Wymiana”. Będzie też “Krypta”, gdzie obejrzymy wszystkie odblokowane sekrety. Zapewne chodzi tu o znajdźki lub inne informacje rozszerzające lore.

Wygląda na to, że Animus Hub nie będzie osobną platformą czy aplikacją, a zespoloną z AC Shadows częścią gry opartą na Animusie właśnie. To dobra wiadomość, choć całe rozwiązanie niezwykle mocno przypomina COD HQ, czyli łączącą wszystkie gry z serii platformę Call of Duty. I tu pojawia się problem, bo COD HQ to jedna z najgorszych i najbardziej nieprzemyślanych i niepotrzebnych rzeczy, jakie w ostatnich latach widziałem w gamingu. Czemu więc miałbym dostrzegać sens w Animus Hub? Może jednak Ubisoft wyjdzie z tego obronną ręką, bo na razie mamy zbyt mało informacji, aby wydawać wyrok.

Premiera usługi wraz z nadejściem Assassin’s Creed Shadows, czyli 20 marca 2025 roku.

