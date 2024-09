Tryb 60 FPS w Assassin’s Creed Shadows na wszystkim

W sieci pojawiły się dobre informacje dla fanów serii o skrytobójcach. No dobra, na razie to “plotki”, jednak wiele wskazuje na to, że wkrótce się potwierdzą. Chodzi o wydajność, jaką Assassin’s Creed Shadows zagwarantuje na wszystkich konsolach obecnej generacji. Gra ma oferować tryb 60 FPS na każdej z konsol — łącznie z Xbox Series S. Choć większa płynność będzie okupiona utratą jakości grafiki, to dla wielu graczy i tak będzie domyślnym sposobem na rozgrywkę.

Pojawiły się również inne informacje dotyczące samej rozgrywki. Przede wszystkim, Shadows ma być większe od Mirage i mniejsze, niż Valhalla. Najnowsza odsłona pod względem rozmiaru ma być porównywalna do Origins. W grze znajdziemy przemodelowany silnik fizyczny i duży wpływ warunków pogodowych na nasze działania.

Dla przykładu skradanie będzie łatwiejsze w deszczu. Wtedy przeciwnicy z trudem usłyszą nasze kroki, jednak pozostanie w ukryciu będzie niemożliwe podczas gry jako Yasuke. Samuraj ze względu na swoje gabaryty nie będzie w stanie eliminować wrogów po cichu. No, chyba że z odległości — w tym pomoże mu łuk.

