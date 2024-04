Nowy film akcji z Henrym Cavillem niedawno był w kinach. Już oglądajcie na streamingu

Argylle już zadebiutowało na Apple TV+. Film jest dostępny do oglądania od dzisiaj, a seans szczególnie polecany jest dla fanów Henry’ego Cavilla.

Argylle to wielka finansowa wtopa. Film, którego budżet szacuje się na około 200 milionów dolarów zarobił w boxoffice niecałe 100 mln, także nie dość, że nie zarobił tak naprawdę nic, to jeszcze producenci są stratni.

Argylle – gdzie oglądać film z Henrym Cavillem?

Szpiegowska pastiszowa opowieść wzorowana na fenomenie Jamesa Bonda okazała się finansową klapą. Ludzie nie chcieli chodzić na niego do kin i wydawać pieniędzy na bilety. Ponadto obraz zdobył dość mizerne oceny, lecz nie znaczy to, że nie warto obejrzeć go na streamingu. Film w reżyserii Matthew Vaughna dostępny jest już teraz na Apple TV+!

Argylle (w Polsce wydany jako “Argylle – Tajny szpieg”) to opowieść o Elly Conway, autorce bestsellerowych powieści szpiegowskich. Tytułowy bohater to stworzony przez nią tajny agent próbujący rozpracować tajemniczy syndykat. Szybko okazuje się, że bariera między jej fikcją a prawdą zaczyna się zacierać, więc pisarka rusza w podróż, aby powstrzymać zbrodniczą, całkiem rzeczywistą, organizację. Dość powiedzieć, że na aktorach nie oszczędzano; ujrzymy tu Henry’ego Cavilla, Bryce Dallas Howard, Sama Rockwella czy Bryana Cranstona.

Nie trzeba płacić za bilety, a wszystko zawiera się w ofercie Apple TV+. Na platformie możecie też zapoznać się z większą ilością wartych uwagi dzieł. Dostępny jest tam już film Napoleon, a także Czas Krwawego Księżyca.

Źródło: Apple TV+