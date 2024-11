Czasami wystarczy jedna decyzja twórców, aby zupełnie zmienić sytuację graczy na całym świecie. Tak się stało w przypadku gry Apex Legends. Tytuł, który do tej pory bez trudu działał na Steam Decku właśnie stał się na platformie od Valve niegrywalny. Wszystko to z powodu walki z cheaterami i wprowadzeniem nowego oprogramowania.

Apex Legends nie działa na Steam Decku

Linuksowy charakter Steam Decka to jedna z największych zalet tej konsoli. Z jednej strony mamy bowiem oryginalny launcher bazujący na Steamie, z drugiej możemy uzyskać dostęp do Linuksa i pulpitu. To otwiera nam drogę do instalowania emulatorów i wszelkiej maści gier niebazujących na platformie Valve. W ten sposób gracze mogli uzyskać dostęp do m.in. Apex Legends. Niestety, najnowsza decyzja twórców z Respawn Entertainment sprawiła, że gra jest już mobilnie niegrywalna.

Jak czytamy na stronie EA w opisie technicznym gry – aplikacja ApeLeg straciła możliwość obsługiwania Linuksa. Wszystko przez wprowadzenie nowych mechanizmów do walki z cheaterami. Przez tę decyzją tytuł stał się kompletnie niegrywalny na Steam Decku. Nie była to decyzja łatwa, ale twórcy musieli stawić jej czoła. Jak sami przyznają, “Musieliśmy rozważyć decyzję dotyczącą liczby graczy, którzy legalnie grali na Linuksie/Steam Deck, w porównaniu z większą kondycją populacji graczy Apex”.

Chociaż populacja użytkowników Linuksa jest niewielka, ich wpływ zainfekował sporą liczbę rozgrywek innych. To ostatecznie doprowadziło nas do dzisiejszej decyzji – tłumaczą deweloperzy.

Czy zostaliście poszkodowani ostatnią decyzją deweloperów Apex Legends?

Źródło: rockpapershotgun.com