Anno powraca – tym razem do starożytengo Rzymu

Starożytny Rzym to miejsce akcji wielu gier strategicznych, wystarczy wymienić tu choćby serię Total War. Z reguły jednak produkcje te koncentrowały się na podbojach i szeroko rozumianych działaniach wojennych. A co gdyby tak skupić uwagę na handlu, rozwoju ekonomicznym i odrzucić oręż oraz ekspansję? To możliwe — Ubisoft zapowiedział właśnie Anno 117: Pax Romana, czyli powrót kultowej serii gier strategicznych, w których to nie miecze odgrywają główną rolę, a handel, produkcja i ekonomia.

Nadchodząca odsłona będzie na swój sposób rewolucyjna, bo po raz pierwszy w historii serii zabierze nas do tak odległych czasów. W starożytnym Rzymie nasze zadanie będzie jednak niezmienione — celem okaże się rozwój, handel i zarabianie. Rozgrywkę rozpoczniemy na nowym, niezasiedlonym terytorium, aby po czasie zamienić je w tętniący życiem ośrodek społeczno-handlowy.

Jak potwierdzają twórcy, gra ma być najbardziej szczegółowym przedstawieniem wirtualnego Rzymu z okresu swojej świetności. Gra ma być dostępna na PC oraz konsole PlayStation 5, oraz Xbox Series X|S. Premiera planowana jest na 2025 rok, choć na razie nie poznaliśmy dokładnej daty.

Źródło: gamerant.com