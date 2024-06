Tysiące dem do ogrania za darmo. Wystartowała nowa edycja Steam Next Fest

Steam Next Fest powróciło w czerwcu 2024 roku po to, aby zaoferować graczom możliwość ogrania kolejnych nadchodzących premier. Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Steam Next Fest to kolejna edycja popularnego wydarzenia, w ramach którego gracze mogą bez żadnych dodatkowych opłat ogrywać nadchodzące premiery gier na tej platformie. To świetna okazja, aby wyłowić gry, na które po prostu warto czekać. W ten sposób będziecie wiedzieli, czy opłaca Wam się zaznaczać datę premiery w kalendarzu i wydawać na nią pieniądze. Prosty i łatwy sposób, aby wypełnić czas sprawdzaniem ciekawie zapowiadających się gier!

Steam Next Fest 2024 – co warto grać?

Wybrałem pięć dem, które moim zdaniem warto ograć. Od razu zaznaczę, że na całej platformie macie ich tysiące, więc na dobrą sprawę polecam samemu poszukać czegoś, co nas zainteresuje. Dlatego też odsyłam na główną stronę wydarzenia. To tam możecie przeglądać bogaty katalog, przypisywać gry do listy życzeń, pobierać dema oraz filtrować je wedle gatunków czy innych cech.

To jedna ze zdecydowanie najlepiej zapowiadających się gier biorących udział w wydarzeniu Next Fest. Postapokaliptyczna wieloosobowa gra survivalowa może okazać się nowym fenomenem platformy. Warto ograć ze znajomymi lub po prostu samemu.

REKA to jedna z tych tajemniczych gier, które zapowiedziano już jakiś czas temu, ale w końcu można przetestować ją samemu. Grałem w wersję testową, ale była ona w bardzo, ale to bardzo surowym stanie, a demo wygląda już znacznie lepiej. Twórcy obiecują najlepszy symulator leśnej wiedźmy w historii, i to z domkiem na kurzej nóżce!

Zwyczajowo z ostrożnością podchodzę do takich pozycji, ale w tym wypadku zakochałem się od pierwszego wejrzenia, gdy tylko twórcy przedstawili pierwszy zwiastun. To niezwykle klimatyczna przygodowa gra z elementami RPG osadzona w alpejskiej wiosce. Jako główna bohaterka będziemy eksplorować świat, a przede wszystkim skupimy się na badaniu tajemniczych podziemi. Będzie sporo zwiedzania, ale też sekcji zręcznościowych i walki!

Świetna grafika, ciekawe podejście i sprytny pomysł na rozgrywkę – polskie 11 bit studios chce nas mocno zaskoczyć (lub też spełnić pokładane w nich nadzieje). Główny bohater stara się uciec z tajemniczej planety. Tworzy więc swoje kopie, aby wspólnie ogarnąć się w sytuacji i odkryć sposób na powrót. Miks survivalu, zarządzania bazą i przygodówki w jednym!

Będę szczery – to jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier tego roku. Pierwsza część zdobyła moje serce, potężnie zaskakując kompetentnym misz-maszem rozwiązań kojarzonych z dużych gier RPG, soulslike’ów czy roguelike’ów. “Dwójka” ma szansę wynieść całą tę koncepcję na zupełnie nowy poziom, mieszając rozwiązania z “jedynki” z choćby pomysłami rodem z Monster Huntera. Warto!