Amouranth w końcu szczerze. Celowo starała się o bany na Twitchu?

Kaitlyn „Amouranth” Siragusa w niedawnym wywiadzie powiedziała, co robi aby zdobyć popularność.

Nie da się ukryć, że Amouranth to jedna z najpopularniejszych streamerek na świecie. Grono wiernych fanów przyniosły jej kontrowersyjne występy na Twitchu, a potem na Only Fans oraz X (nowa nazwa Twittera).

W trakcie swojej kariery w mediach społecznościowych, została zbanowana już wiele razy. Można powiedzieć, że jest w tym prawdziwą mistrzynią. Wielokrotnie przekraczała granice, sprawdzając, co jest akceptowalne przez administrację Twitcha, a co nie.

W niedawnym wywiadzie z Rumble, prowadzący kanał na YouTube „The Quartering”, Amouranth zostałą zapytana o streamerów i streamerki, którzy zostali zbanowani i czy to dobra praktyka, aby celowo ubiegać się o ban, by zyskać popularność. Powiedzmy więc szczerze. Czy to w jej ocenie „dobra marketingowa praktyka”?

Otóż Amouranth twierdzi, że „może mieć” swoje plusy. – Jedyną rzeczą, która może być negatywna to czas trwania. Nigdy nie próbowałam celowo zostać zbanowana, bo po prostu czuję, że może to być ryzykowne i nigdy nie wiadomo, kiedy mogą na Ciebie nałożyć 7-dniowy lub 30-dniowy ban – twierdzi celebrytka.

Zdarzały się bowiem osoby, które dzięki jednemu banowi, zyskiwały na popularności. Ich konto było zablokowane przez wiele dni, ale Amouranth twierdzi, że kiedy zarabiasz na byciu streamerem, nie możesz sobie pozwolić na takie „wpadki”.