Among Us pobiło kolejny rekord. Liczba stałych graczy jest imponująca

Among Us to prawdziwy rekordzista. Gra posiada imponującą bazę stałych graczy, choć wbrew pozorom nie zarabia tak dużo. Twórcy i tak mogą być zadowoleni.

Malutka produkcja od Innersloth to naprawdę ciekawy przypadek. Przez kilka lat pozostawała w cieniu i nie cieszyła się praktycznie żadnym zainteresowaniem. W końcu jednak Among Us zostało odkryte przez szersze grono graczy i dosłownie zalało branżę.

Gra do teraz sprzedaje się doskonale, zbiera pozytywne opinie od grających i cieszy się niezmiennie wysoką popularnością. Choć taki typ rozgrywki z pewnością nie każdemu przypadnie do gustu, to trudno nie zwrócić uwagi na to, jak gigantycznym fenomenem stało się AU.

Co ciekawe, gra pobiła właśnie historyczny rekord. Jak donosi serwis SuperData, Among Us to najpopularniejsza gra w historii pod względem liczby graczy w ciągu miesiąca. W listopadzie tytuł ten przyciągnął aż pół miliarda graczy na wszystkim platformach, co jest naprawdę imponującym wynikiem.

Dodatkowo warto wspomnieć, że produkcja Innersloth nie jest specjalnie dużym sukcesem finansowym. Wersja na komputery osobiste i Nintendo Switch kosztuje dosłownie kilkanaście złotych, a port na telefony można ogrywać za darmo.

Gra ukaże się w przyszłym roku na konsolach Xbox i niewykluczone, że trafi też później na PlayStation. Twórcy stale aktualizują swoje szalenie popularne dzieło i nic nie wskazuje na to, aby baza graczy miała się zmniejszyć w najbliższym czasie.

