Twórcy Among Us oskarżają deweloperów Fortnite o plagiat. Mają dobry powód

Twórcy Among Us twierdzą, że nowy tryb Fortnite to plagiat. Deweloper porównał mapy obu gier i wskazał widoczne podobieństwa.

W sieci wybuchł mały spór między fanami battle royale od Epic Games a miłośnikami Among Us. Niedawno do Fortnite trafił tryb nazwany Impostors, który jest mocno inspirowany Among Us, a raczej „grą w mafię” na której bazuje twór Innersloth.

Na podobnym pomyśle na rozgrywkę się jednak nie kończy. Jeden z deweloperów Among Us, Gary Porter, wskazał na Twitterze, że mapa z nowego trybu do battle royale szalenie przypomina lokację Skeld z Among Us.

Jeden z komentujących wpis przygotował prostą, ale bardzo dobrze obrazującą podobieństwa wizualizację. Nic dziwnego, że twórcy Among Us nieco się zdenerwowali.

Porównanie map Fortnite (po lewej) i Among Us

Źródło: Twitter

Można się tu kłócić, że podobieństwa są przypadkowe. Autor powyższego porównania wskazuje jednak, że nie można przymykać oka na tak rażącą skalę „inspiracji”.

To nie jest „oczywiste”, pokój może mieć różne punkty, ale nie możesz spojrzeć na to i pomyśleć, że jest zupełnie inny.

Rzecz w tym, że nie mamy problemu z dodawaniem mechaniki, która jest podobna do innych gier. Branża robiła to cały czas. Koncepcja Among Us też nie jest nowa, to Wilkołak/Mafia. Mamy jednak problem z tym, jak Epic to robi. – napisał jeden z użytkowników Twittera pod postem

Na razie skończyło się na dyskusji na Twitterze. Epic Games jeszcze nie odniosło się do sprawy.