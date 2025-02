Among Us 3D nadchodzi. Oficjalna zapowiedź gry i pierwszy teaser

Wspaniała wiadomość dla fanów Among Us. Przedstawiciele studia Innersloth oficjalnie zapowiedzieli Among Us 3D, które przetestujemy za darmo już w ramach najbliższego Steam Next Fest.

Zapewne większość z Was doskonale pamięta nagły wzrost popularności gry Among Us w 2020 roku. Tak naprawdę produkcja niezależnego studia Innersloth zadebiutowała dwa lata wcześniej, jednakże zainteresowanie graczy z całego świata zdobyła dopiero dwa lata później, kiedy to grać zaczęli w nią znani internetowi twórcy i nie tylko. Ostatecznie z wyników nieprzekraczających 1000 graczy bawiących się jednocześnie, w szczytowym momencie w 2020 roku w grze bawiło się prawie pół miliona osób w tym samym czasie. Teraz twórcy z Innersloth podzielili się świetną wiadomością.

Oficjalna zapowiedź gry Among Us 3D. Pierwszy teaser

Deweloperzy ze studia Innersloth oficjalnie zapowiedzieli grę Among Us 3D, czyli, jak sugeruje sam tytuł, trójwymiarową wersję niezwykle popularnej gry sieciowej z 2018 roku. Miłośnicy wirtualnej rzeczywistości mogą jednak zauważyć, że wersja trójwymiarowa to w zasadzie wersja VR tyle że… bez VR. Sugeruje to również oficjalna karta gry na Steamie, gdzie możemy przeczytać, że tytuł oferuje opcję crossplay z Among US VR (nie z oryginalną wersją 2D). Jest to po prostu wersja, która będzie dostępna dla szerszej publiczności.

Do gry wprowadzona zostanie specjalna waluta: Stardust. Dzięki niej będzie można zakupić więcej przedmiotów kosmetycznych dla swoich grywalnych postaci. Po premierze deweloperzy zamierzają dodawać nowe tryby, zadania, a także wydarzenia ograniczone czasowo. No i więcej nakryć głowy.

Na ten moment nie znamy daty premiery gry. Nie wiemy też, czy deweloperzy zamierzają ją udostępnić na innych platformach niż PC. Na ten moment otrzymaliśmy jedynie pierwszy teaser i podstawowe informacje.

