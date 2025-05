Nowe oblicze niezwykle popularnej gry sieciowej zadebiutowało. Na premierę z 20-procentowym rabatem

Na rynku zadebiutowała gra Among Us 3D i jest aktualnie dostępna z 20-procentowym rabatem.

Pod koniec lutego bieżącego roku przedstawiciele studia Innersloth oficjalnie ujawnili trójwymiarową wersję gry Among Us. Ta zadebiutowała raptem dwa dni temu na komputerach osobistych na platformie Steam, a także na platformach wirtualnej rzeczywistości. Co więcej, na premierę zdecydowano się obniżyć cenę gry.

Premiera gry Among Us 3D. 20-procentowa zniżka na Steam

Jak już zostało powiedziane, trójwymiarowa odsłona kultowej gry sieciowej z, no teoretycznie 2018 roku, jest już dostępna na Steamie, a także, jako Among Us 3D: VR na (oprócz również Steama) Meta Quest, PlayStation VR2 oraz PICO. Warto w tym momencie zaznaczyć, że nie jest to zwyczajny remaster, a raczej nowe doświadczenie. Gra przenosi bowiem klasyczny gameplay do pełnego 3D, oferując wykonywanie zadań w pierwszoosobowej perspektywie, jak również cross-play PC z VR-em.

Ważne jest to, iż wersja 3D nie jest kompatybilna z oryginalną wersją dwuwymiarową. Jest to po prostu osobny tytuł, który wymaga osobnego zakupu. Wspomniany cross-play pozwalający na wspólną grę użytkownikom zwykłej wersji pecetowej z użytkownikami sprzętu wirtualnej rzeczywistości pojawił się w postaci tzw. VR Central. Gracze mogą zapoznać się m.in. z trybem Tag Mode, w którym przycisk spotkania awaryjnego przestał działać, a akcja toczy się nieprzerwanie. Jedna drużyna członków załogi próbuje wykonać swoje zadania zanim zostanie przytłoczona przez Zarażonych atakujących ich mapę.