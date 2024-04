Aż cztery nowe gry dostępne w Amazon Prime Gaming, w tym Fallout 76

Fallout 76 to jedna z najgłośniejszych gier dostępnych w ramach abonamentu Amazon Prime Gaming na kwiecień 2024. Do odebrania tytuł ten będzie już dzisiaj! A wraz z nim cztery kolejne pozycje.

Amazon Prime Gaming na kwiecień 2024 z aż czterema nowymi grami

Jak oficjalnie jakiś czas temu ogłosił Amazon, kwiecień w Prime Gaming można zaliczyć do tych najbardziej udanych miesięcy. Dostaliśmy już przecież głośne i popularne Chivalry 2, a do tego dwie inne pozycje, jak MMO Black Desert czy niezależne Faraway 2. Teraz jednak platforma zrzuciła prawdziwą bombę, no bo jak inaczej nazwać dostępnego za darmo dla abonentów Fallouta 76?

Drawn: Trail of Shadows (Amazon Games App) – dostępne od dzisiaj

– dostępne od dzisiaj Faraway 3: Arctic Escape (Amazon Games App) – dostępne od dzisiaj

– dostępne od dzisiaj Fallout 76 (GOG, Xbox Store) – dostępne od dzisiaj

– dostępne od dzisiaj Demon’s Tilt (Epic Games Store) – dostępne od dzisiaj

W tym momencie te tytuły nie są jeszcze aktywne do odebrania, ale powinno się to zmienić w godzinach popołudniowych. Zdecydowanie największą nowością wydaje się sieciowy Fallout. Gra na premierę zebrała spore bęcki od graczy i dziennikarzy, ale po dłuższym czasie Bethesda nie tylko naprawiła tytuł, ale uczyniła go znacznie ciekawszym i bogatszym w zawartość. Obecnie sieciowy tytuł niewiele ustępuje “dużym” odsłonom (choć nie liczcie na aż tak rozbudowaną fabułę), dzięki czemu można się nim cieszyć nawet singleplayer. Poza tym tytuł odbiorą nawet posiadacze Xboksów!

To nie koniec, bo Drawn: Trail of Shadows absolutnie przepiękna przygodówka, która przemówi raczej dla tych graczy, chcących się odstresować. Faraway 3 to bezpośrednia kontynuacja ostatniej darmówki z Amazona. Jeśli polubiliście Faraway 2, “trójka” z pewnością Was ucieszy. Jest też Demon’s Tilt, czyli szalenie dynamiczny bullet hell w formie… pinballa.

Źródło: Amazon Prime Gaming