Gruba oferta Amazon Prime Gaming na kwiecień 2024. Szykujcie się na spore hity

Od pewnego czasu w ramach Prime Gaming możemy odbierać kolejne gry z cyklu Fallout. Gdy już mogłoby się wydawać, że pora na “czwórkę”, Amazon zaskakuje wszystkich. Odbierzemy bowiem multiplayerowe Fallout 76! To tylko czubek góry lodowej.

Amazon Prime Gaming na kwiecień 2024 – lista gier

Chivalry 2 (Epic Games Store) – dostępne od 4 kwietnia

Faraway 2: Jungle Escape (Amazon Games App) – dostępne od 4 kwietnia

Black Desert (Black Desert Online Launcher) – dostępne od 4 kwietnia

Drawn: Trail of Shadows (Amazon Games App) – dostępne od 11 kwietnia

Faraway 3: Arctic Escape (Amazon Games App) – dostępne od 11 kwietnia

Fallout 67 (GOG, Xbox Store) – dostępne od 11 kwietnia

Demon's Tilt (Epic Games Store) – dostępne od 11 kwietnia

Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector's Edition (Legacy Games) – dostępne od 18 kwietnia

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space (Amazon Games App) – dostępne od 18 kwietnia

Living Legends: Fallen Sky (Amazon Games App) – dostępne od 25 kwietnia

Vlad Circus: Descend Into Madness (Amazon Games App) – dostępne od 25 kwietnia

Tiny Robots Recharged (Amazon Games App) – dostępne od 25 kwietnia

Gier będzie więc sporo, a co najmniej kilka z nich wydaje się cenionymi hitami. Pomijając już wspomnianego Fallouta, mamy tu choćby Chivalry 2. To kolejna świetna gra multiplayer opierająca się na potyczkach między graczami w roli rycerzy. Jest też popularne MMO Black Desert Online, a także przepięknie wyglądający indyk Drawn: Trail of Shadows. Dla fanów horrorów znajdzie się cenione przez fanów gier niezależnych Vlad Circus: Descend Into Madness.

Wygląda więc na to, że w kwietniu będzie co robić. Klasycznie Amazon Prime Gaming to nie tylko gry, ale i darmowe przedmioty do najpopularniejszych sieciowych tytułów i nie tylko. Z abonamentem odbierzemy bez żadnych dodatkowych płatności m.in. cyfrowe rzeczy do Overwatch 2, Call of Duty czy League of Legends.

Źródło: Blog Amazon