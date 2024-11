Świetny zestaw nowych gier za darmo od Prime Gaming, w tym Tomb Raider i genialny soulslike

Jeśli opłacacie abonament Amazon Prime, zapewne wiecie, że w jego ramach możecie regularnie przypisać do różnych kont gry wideo bez dodatkowych płatności. No to pędźcie, bo wysypało nowościami!

Amazon Prime Gaming na listopad – nowe gry w ofercie:

Tomb Raider: Anniversary (GOG)

(GOG) Blade of Darkness (GOG)

(GOG) Chasm: The Rift (GOG)

(GOG) House of Golf 2 (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men CE (Amazon Games)

Na szczególną uwagę zasługuje tu przede wszystkim Tomb Raider: Anniversary, czyli remake pierwszej części serii, wydany w 2007 roku. Przyznam, że osobiście wspominam właśnie tę odsłonę najlepiej. Chyba głównie dlatego, że nie ogrywałem oryginałów przez kolejne wiele lat, bazując raczej na nowszych częściach. I powiem Wam, że nawet teraz tytuł ten wcale nie zestarzał się tak bardzo, nadal wyśmienicie łącząc ze sobą zagadki, sekcje platformowe i akcję.

Z drugiej strony mamy też moją ukochaną perełkę, absolutnie świetnego protoplastę gatunku soulslike. Blade of Darkness w żadnym razie nie jest przełomowym tytułem, lecz faktycznie stanowi jedno z pierwszych wcieleń gier soulslike w historii. I nawet dziś jest grywalne, choć nie wygląda. Zapewniam jednak, że warto. Ja bawię się znakomicie.

Do tego gracze otrzymają również dynamiczne Chasm: The Rift, golfową przygodę dla fanów tego sportu House of Golf 2 czy klasyczną grę na rozluźnienie w postaci Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men.

Pamiętajcie, że nadal możecie zgarnąć także wcześniejsze darmowe gry od Amazona. Szczegóły w tym miejscu.

Źródło: Amazon Prime Gaming