Już dziś nowiutkie prezenty od Amazona. Oferta Prime Gaming kontratakuje

To już kolejna w tym miesiącu udana oferta gier za darmo od Amazon Prime Gaming. Za darmo, bo nie trzeba za nie dodatkowo płacić, lecz i tak należy posiadać wykupiony abonament Prime Gaming. Warto jednak pamiętać, że za 50 złotych rocznie zyskacie też darmową dostawę oraz możliwość korzystania z bogatej w treści platformy Prime Video. Sporo dobrego, co nie?

Amazon Prime Gaming – gry z 21 listopada 2024 roku:

Max: The Curse of Brotherhood [Amazon Games]

[Amazon Games] Overcooked: Gourmet Edition [GOG]

[GOG] Gloomy Tales: One-Way Ticket Collector’s Edition [Legacy Games]

[Legacy Games] Super Meat Boy [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Moonscars [GOG]

[GOG] RIOT — Civil Unrest [GOG]

Ostatnio mogliśmy odebrać takie hity jak kilka części przygód Lary Croft, świetne, acz zapomniane Blade of Darkness czy absurdalnie fantastyczne Dishonored w kompletnej edycji. Dziś do tego zestawu Amazon dorzuca nowości. Jeśli i tak posiadacie abonament, to najlepiej po prostu odebrać każdy z tych tytułów. Ale w co warto zagrać szczególnie?

No cóż – zaskoczenia nie ma. Chyba jednym z największych hitów jest fenomen sceny indie, czyli Super Meat Boy. Kod w wersji na Epic Games Store umożliwi Wam podjęcie próby przejścia całej tej przygody, choć ostrzegam, bo bywa bardzo trudno. Warto też skusić się na Max: The Curse of Brotherhood – naprawdę solidną przygodę dla fanów łamigłówek i akcji. Jest też Moonscars, soulslike 2D o niepowtarzalnym klimacie. Z kolei dla fanów rozgrywki w kilka osób, niezastąpione może okazać się Overcooked.

Wszystkie wymienione gry powinny stać się dostępne w godzinach popołudniowych. Wystarczy wtedy zalogować się na swoje konto na platformie i odebrać każdy tytuł osobno.

