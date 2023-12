Nowe gry za darmo dla posiadaczy Amazon Prime Gaming. Dwa tytuły, w tym ciekawe RPG

Jak Amazon obiecał już wcześniej, kolejne gry trafiły do oferty Prime Gaming na grudzień 2023. Jeżeli subskrybujecie flagową usługę amerykańskiego giganta, nie zapomnijcie o ich pobraniu. Macie na to zapewne jeszcze trochę czasu (na pewno do początku oferty na styczeń), ale i tak lepiej zrobić to szybciej niż później.

Nowe gry za darmo w ramach Amazon Prime Gaming grudzień 2023

W każdym razie w tym tygodniu trafiły do nas dwie produkcje. Nie spodziewajcie się wielkich hitów, ale nikt nie mówi, że jest źle. Chodzi bowiem o mniejsze pozycje, które mogą jednak zaoferować sporo dobrego. O ile lubujecie się w platformówkach i zręcznościówkach i dość wyjątkowych RPG-ach. Jeżeli nie, to nic straconego, nadal możecie odebrać chociażby Deathloop.

Pierwszą z nowych darmówek jest Kombinera. „Steruj wieloma kolorowymi kulkami jednocześnie w tej wymagającej logicznej platformówce” – zachęcają twórcy w opisie. Zrozumiem, jeżeli nie okaże się to parą kaloszy dla każdego, ale może jednak warto spróbować? Z pewnością za to fani RPG-ów mogą ucieszyć się na wieść o tym, że drugim tytułem za darmo jest Aground. To survivalowy RPG skupiający się wokół przetrwania na niegościnnej wyspie. Gracze na Steam określają grę jako „bardzo dobra”, co może zachęcić sporą grupę potencjalnych odbiorców.

Aground dostaniemy w formie gry dodanej do aplikacji Amazon Games. Z kolei Kombinera to kod na Epic Games Store.