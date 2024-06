Kiedyś zagrywałem się jak szalony. Genialne RPG przywrócone na Steam po latach

Alpha Protocol to chyba najlepsza szpiegowska gra w dziejach, a do tego absolutnie fenomenalne RPG. I teraz wróciło na Steam, po 5 latach!

Wiem, że tytuł ten dostępny był na GOG-u, ale przywrócenie go do katalogu gier Steam wywołało u mnie tak silne uczucie nostalgii, że aż chyba… no zaraz zagram, jak nic!

Alpha Protocol znów na Steam

Deweloperzy odpowiedzialni m.in. za Fallout: New Vegas czy The Outer Worlds przed laty wydali szpiegowskie RPG akcji, które w zasadzie idealnie “symuluje” życie tajnego agenta. Wybaczcie, ale to po prostu jedna z najlepiej przeze mnie wspominanych “zapomnianych” gier. To RPG, w którym wybory faktycznie mają znaczenie, fabuła stoi na wysokim poziomie, a rozgrywka… ma swoje momenty.

Nie jest jednak idealnie, bo gra zawsze cierpiała na “drętwotę” (charakterystyczną zresztą dla Obsidianiu) czy sporo bugów oraz problemów z działaniem. Mimo wszystko to, co dostaniecie w zamian, chyba wynagradza bolączki. Ja wspominam ciepło, właśnie instaluję, więc zobaczymy, czy sam siebie nie oszukuję.

Obecnie gra wróciła na Steam! Po 5 latach od usunięcia jej ze sprzedaży na tej platformie (klasycznie problemy licencyjne, m.in. z muzyką), w końcu gracze opierający się na serwisie Valve mogą znów kupować grę. Jak na razie użytkownicy platformy zaznaczają, że wersja ta nie posiada ulepszeń oferowanych m.in. przez wersję na GOG-u. Wśród nich trzeba wyróżnić m.in.:

Licencjonowaną ścieżkę dźwiękową

Wsparcie dla osiągnięć

Pełne wsparcie dla kontrolerów (Dualsense, DualShock 4, Nintendo Switch Pro, Xbox Series lub Xbox One)

Wsparcie dla lokalizacji

Kompatybilność ze współczesnymi systemami operacyjnymi

Wsparcie dla zapisów w chmurze

Nie wiemy, czy te nowości pojawią się także i tutaj, ale w razie grę kupicie również na GOG (gdzie pojawiła się już jakiś czas temu po 14 latach nieobecności w ogóle). Wersja na Steam, przeceniona została z okazji trwającej letniej wyprzedaży. Tutaj znajdziecie jej stronę w sklepie.

Źródło: videogamer