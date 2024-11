Co powiecie na powrót do klasyka sprzed lat – i to w ulepszonej formie na PlayStation 4 i 5? To możliwe, bo chodzi bowiem o grę Alone in the Dark, która według plotek ma zadebiutować na konsolach Sony już za dwa dni. Tak przynajmniej sugeruje oferta jednego ze sklepów internetowych, którą znaleziono w ostatnim czasie.

Alone in the Dark 2 trafi na PlayStation?

Jak zauważył portal Gematsu, w ofercie sklepu PSDeals pojawiła się gra Alone in the Dark 2, która ma trafić niedługo do PS Store. Byłby to wielki powrót klasycznego horroru sprzed lat, tym razem w nowej wersji, bo na PS4 i PS5. Nie widać nigdzie informacji, jakoby miał to być remaster. Wszystko wskazuje na to, że Embracer chce po prostu w inny sposób monetyzować posiadaną markę.

Premiera według informacji podanych w sklepie ma odbyć się już 7 listopada.

Chociaż data premiery nie została potwierdzona, to kto wie — może tytuł faktycznie pojawi się na rynku już w najbliższy czwartek. Mamy jednak spore wątpliwości co do formy tej… emulacji, bo remaster to to chyba nie jest. Otóż istnieje ryzyko, że gra jest po prostu przeniesieniem rozgrywki na nowy sprzęt, lecz bez odpowiednich usprawnień technologicznych.

A fani klasyków i retro bardzo nie lubią, jak wydawcy próbują po prostu wyciągać od nich kasę bez dawania czegoś ekstra…

Źródło: psu.com