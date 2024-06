Alone in the Dark umarło po raz kolejny. Zamknięto studio odpowiedzialne za reboot

Gracze żegnają Pieces Interactive, czyli studio odpowiedzialne za nowe Alone in the Dark oraz serię Magicka. Kolejny cios w branżę gier wideo.

W gamedevie nie dzieje się dobrze na światowym poziomie, a kolejne zamknięcia czy zwolnienia tylko to potwierdzają. Targany kłopotami od bardzo dawna Embracer postanowił wbić ostatni gwóźdź do trumny Pieces Interactive.

Alone in the Dark umiera po raz kolejny

Widać było, że deweloperzy ze Szwecji z miłością i starannością próbowali wskrzesić kultową serię horrorów w postaci rebootu/remake’u Alone in the Dark. W naszej recenzji może nie byłem całkowicie pochlebny, ale uznałem, że to dobra gra ze średnim budżetem, co niestety widać. I nawet mimo niedociągnięć bawiłem się nieźle, choć od samego początku wątpiłem, że mówimy o komercyjnym sukcesie.

Już wcześniej było wiadomo, że nie idzie po myśli Embracer, skoro sama firma w raporcie finansowym przyznała, iż sprzedaż i jakość produkcji wypadła poniżej oczekiwań. Teraz ostatecznym dowodem na porażkę jest zamknięcie Pieces Interactive. Deweloperzy odpowiedzialni za serię Magicka czy właśnie nowe AitD muszą pożegnać się z pracą.

Twórcy na oficjalnej stronie studia żegnają się z fanami i potwierdzają wieści o zamknięciu. Oznacza to najpewniej również koniec samego Alone in the Dark, po raz kolejny. Legendarny cykl umierał już wiele razy – w 2008 roku (po wydaniu rebootu) czy po koszmarnym Illumination w 2015 roku. Kolejna porażka stanowi raczej ostatnie tchnienie marki, chyba że ta zostanie przez kogoś wykupiona i wskrzeszona ponownie. Na razie jednak nie liczyłbym na to.

Pieces Interactive wydało ponad dziesięć tytułów na PC, konsole i urządzenia mobilne od 2007 roku, zarówno nasze własne koncepcje, takie jak Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf i Kill to Collect, jak i tytuły na zlecenie, takie jak Magicka 2 i kilka DLC do Magicka. Lista naszych klientów obejmuje Paradox Interactive, Koei Tecmo, Arrowhead Game Studios, Koch Media i RaceRoom Entertainment. W 2017 roku Pieces Interactive zostało przejęte przez Embracer Group po pracy nad rozszerzeniem do Titan Quest, Titan Quest: Ragnarök i trzecim rozszerzeniem do Titan Quest, Titan Quest: Atlantis. Naszą ostatnią premierą była nowa wersja gry Alone in the Dark. – informują twórcy na swojej stronie

Na ten moment nie wiemy, jak potoczą się dalej losy deweloperów i czy chociaż część z nich nie zostanie przeniesiona do innych studiów. Embracer w ciągu ostatnich miesięcy anulował mnóstwo projektów i zwolnił ponad 1300 osób.

