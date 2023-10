Zagraj w Alan Wake już teraz… we Fortnite

Alan Wake powraca. To za sprawą Fortnite

Alan Wake ukazał się na rynku w maju 2010 roku. Ponad dekada od momentu premiery to wystarczający czas, aby zapomnieć większość z fabularnych niuansów i historii. Co zrobić, gdy na horyzoncie premiera sequela, a my w zasadzie nie wiemy, o co tam chodziło? Pomocną dłoń wyciąga do nas Fortnite. Za sprawą ciekawej współpracy w grze pojawił się specjalny „odcinek” gry, umożliwiający nam przypomnienie sobie minionych wydarzeń. Tak, dobrze przeczytaliście — zagracie w to w ramach gry Fortnite.

Alan Wake: Flashback, bo o tym mowa, to około 20-minutowy poziom, który pomoże nam zapoznać się z dotychczasową fabułą gry. Bezsprzecznie, to idealne rozwiązanie dla graczy, którzy oryginał ukończyli dawno temu. Jeżeli nie chce się wam ponownie odświeżać gry, to wystarczy poświęcić niewiele czasu na przyswojenie informacji o historii w zgrabnej formule.

Grę, a w zasadzie krótki epizod uruchomicie na każdej platformie, na której znajduje się Fortnite. To bardzo proste, wystarczy mieć zainstalowaną grę i wpisać specjalny kod wyspy 3426-5561-3374 (o ile nie znajdziemy tego w menu gry). To w zasadzie tyle, można przygotować się do nadchodzącej premiery.

Sprawdź: Zgarnij tę grę zupełnie za darmo!

A ta będzie miała miejsce już naprawdę niedługo, dlatego jest się na co szykować. Alan Wake 2 ukaże się na rynku już 27 października tego roku. Gra będzie dostępna na PC (Epic Games Store), PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Co ciekawe, produkcja tytułu na słabszą konsolę Microsoftu przysporzyła deweloperom niemałych trudności. Ostatecznie jednak gra będzie dostępna na wszystkich platformach obecnej generacji, choć tylko w formie cyfrowej, co jest niezwykle ciekawym i drastycznym posunięciem.