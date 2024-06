Pudełkowe Alan Wake 2 na PS5 i Xbox Series X/S. Grę kupicie w polskim Amazonie

Polski Amazon oferuje możliwość zamówienia Alana Wake’a 2 w fizycznej wersji na Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Wydanie to Deluxe Edition, które gwarantuje dodatkowe skórki do gry oraz dostęp do dwóch DLC (pierwsze zostało niedawno wydane).

W zestawie zgarniecie również zremasterowane wydanie pierwszej części. Dostawa do domu jest darmowa.