Alan Wake 2 w pudełku na Xbox też wymaga pobierania. Gracze PlayStation mają lepiej

Xbox ma za małe płyty, a Remedy nie chce wsadzać gry na dwa dyski, dlatego też w ten dość prosty sposób zdecydowano się na krok, który wielu osobom może się nie spodobać.

Alan Wake 2 na płycie, ale tak nie do końca

W trakcie minionego Summer Game Fest 2024 wszyscy fani uniwersum Alana Wake’a (w tym i ja, żeby nie było) mogli dostać prawdziwy zastrzyk dobrych informacji. Przede wszystkim Remedy zrobiło niemal shadow dropa pierwszego fabularnego DLC do Alan Wake 2 o tytule Night Springs. Posiadacze edycji Deluxe zapewne tylko na to czekali, a reszta może za stosunkowo niewysublimowaną cenę zakupić dodatek i już w niego grać. Co więcej, to naprawdę udane DLC, choć… bardzo krótkie.

Poza tym Sam Lake w trakcie konferencji potwierdził, że gra zmierza do pudełek! Alan Wake 2 w wersji fizycznej dostępny jest do zakupu już teraz, ale niestety mowa jedynie o wersjach Xbox Series X/S i PlayStation 5. Niemniej posiadacze konsol mogą w końcu kupić grę, która wywołała u nich taką nienawiść za to, że nie wyszła w pudełku.

Rodzi to jednak kolejny problem. Chodzi tym razem o różnice między nośnikami. Kyle Rowley, reżyser gry, wyjaśnił na Twitterze, że przez różnice między pojemnością płyt Xbox i PlayStation, ci pierwsi gracze i tak będą musieli pobrać dodatkowe pliki choćby z aktualizacją i DLC. Tymczasem posiadacze PlayStation bez problemu zainstalują i uruchomią wszystko od razu z płyty.

Wydawanie gier na kilku płytach na konsole nie jest dziś niczym dziwnym. Choćby takie Larian Studios wypuściło Baldur’s Gate 3 na aż czterech dyskach na Xbox! Remedy mimo wszystko nie chciało pakować do pudełku więcej. Szkoda, bo jednak mija się to nieco z sensem wydawania gier fizycznych.

Źródło: The Gamer