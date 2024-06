Nowa aktualizacja PS5 dodaje pożądaną od dawna funkcję

Do tej pory szalenie popularny komunikator Discord działał na PlayStation 5, ale w oparciu o zewnętrzną aplikację, a nie bezpośrednio z poziomu konsoli. Przynajmniej w kwestii dołączania do kanałów czatu głosowego. W końcu się to zmienia!

Nowa aktualizacja PS5 ulepsza Discorda

Na swoim blogu Sony poinformowało o premierze kolejnej aktualizacji. Tym razem nie stanie się ona dostępna nagle dla wszystkich, ale pierwsi gracze mogą pobierać ją już teraz. Kolejni muszą czekać na swoją kolej. Na szczęście Sony przyznaje, że nadejdzie ona “w nadchodzących tygodniach”. Co zmieniło się przede wszystkim? W teorii niewiele, ale dla graczy korzystających z Discorda to same dobre wieści!

Sony kontynuuje próby integracji z Discordem, tym razem w formie umożliwienia dołączania do czatów głosowych bezpośrednio na konsoli. To rzecz, o którą fani prosili w internecie już od jakiegoś czasu.

Aby rozpocząć, wybierz kartę Discord w Game Base w Centrum sterowania PS5 i wybierz serwer Discord lub grupę DM, do której chcesz dołączyć. Następnie wybierz preferowany kanał głosowy. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowych informacji, takich jak to, kto już rozmawia na kanale. Otrzymasz również powiadomienie na konsoli PS5, gdy inny użytkownik Discord zadzwoni do ciebie, umożliwiając natychmiastowe dołączenie. – informuje Sony

Oczywiście, aby skorzystać z nowej funkcji, konieczna będzie aktualizacja konsoli oraz połączenie konta PlayStation i Discord. To jednak nie koniec nowości.

Firma przedstawia również bardzo pożądaną opcję udostępniania profili PSN. W przyszłości (gdy łatka już w pełni zadebiutuje na rynku), gracze będą mogli podzielić się kodem QR prowadzącym do ich profilu. W ten sposób bez problemów podejrzymy historię znajomych czy dodamy nowych graczy. Fajnie, tym bardziej że dokonamy tego z poziomu samej konsoli, ale także i aplikacji mobilnej.

Źródło: PlayStation