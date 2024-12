Nowa aktualizacja PS5 to nie tylko niespodzianka dla fanów. Sony poprawia ważne elementy

Nowa aktualizacja PS5 o numerze 24.08-10.40.00.07 oferuje przede wszystkim niespodziewaną funkcjonalność konsoli. To jednak nie koniec nowości.

Wczoraj pisaliśmy o świetnym prezencie-niespodziance dla posiadaczy konsoli PlayStation 5. Każdy gracz może teraz pobierać nową aktualizację, która wprowadza możliwość zmiany tła i elementów ekranu startowego sprzętu, wzorowane na motywach z PSX-a, PS2, PS3 czy PS4. Jest to więc swoista podróż w czasie, która zresztą nie dziwi. W końcu w grudniu Sony obchodzi 30-lecia swojej flagowej marki.

Jak się jednak okazuje, ostatnia poprawka firmware’u systemu wprowadza także inne zmiany. Niestety, nie zostały one dokładnie wyjaśnione, ale na szczęście nie jest to klasyczny zestaw enigmatycznych “poprawek funkcjonalności”. Przynajmniej nie tylko.

Aktualizacja PS5 o numerze 24.08-10.40.00.07 – patch notes:

Usprawniliśmy proces przesyłania danych z innego PS5 i poprawiliśmy stabilność podczas przesyłania dużych ilości danych, takich jak zrzuty ekranu

Poprawiliśmy komunikaty i użyteczność niektórych ekranów

Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy punkt, całkiem konkretnie i zwięźle wyjaśniający, co się tak naprawdę zmieniło. Dla niektórych graczy może to okazać się wręcz kluczową poprawką. Przede wszystkim dla tych, którzy chcieliby przenieść swoje pliki z bazowego modelu PS5 do choćby PlayStation 5 Pro czy innej, nowszej wersji platformy. Dobrze, że Sony myśli także o takich użytkownikach. Swoją drogą sam jestem ciekawy, ilu tak naprawdę graczy z bazowego modelu przesiadło się na Pro.

Aktualizacja PS5 24.08-10.40.00.07 wymaga 1,3GB wolnej przestrzeni na dysku. Nie jest to więc szczególnie wielka łatka.

Źródło: mp1st