Aktualizacja PS3 4.87 – Sony dalej wspiera swoją starszą konsolę

Sony nie zamierza porzucać swojej czternastoletniej konsoli. Aktualizacja PS3 4.87 usprawnia działanie staszej platformy Japończyków.

PlayStation 3 pojawiło się na rynku ponad czternaście lat temu i choć miało dość przeciętny start, to spora część graczy wspomina je bardzo dobrze. PS3 zagwarantowało Sony szereg nowych marek, w tym The Last of Us, Uncharted i inFamous, które do dziś towarzyszą graczom. No, może poza tym ostatnim przykładem.

Wsparcie bądź co bądź starego sprzętu zdaje się nie mieć większego sensu, choć warto pamiętać, że z PlayStation 3 wciąż aktywnie korzystają tysiące graczy. Sony nie zaniedbuje więc całkowicie swojej starszej konsoli i wypuściło nową łatkę do oprogramowania sprzętu.

Aktualizacja PS3 4.87 nie wprowadza oczywiście żadnych większych nowości. To standardowa „poprawa ogólnej wydajności systemu”. Do zainstalowania update’u wymagane jest minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku. Jego instalacja jest niezbędna do kontynuowania rozgrywki online.

Producent konsoli zapewne nadal pracuje nad zabezpieczeniami konsoli, aby utrudnić jej hakowanie. Piractwo jest dość powszechne na starszym sprzęcie i Sony wciąż stara się je ograniczać.

Mimo cyklicznych aktualizacji PS3 myślę, że Sony już wkrótce całkowicie zaprzestanie wspierania sprzętu. Półtorej dekady to kawał czasu i aktualizowanie trzech stacjonarnych konsol jednocześnie pochłaniałoby zbyt dużo zasobów.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.