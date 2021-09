Przygotujcie sobie kilka dni wolnego. Zaraz startują otwarte testy Age of Empires IV!

Oficjalnie zapowiedziano otwarte testy Age of Empires IV. Te startują już w ten weekend na PC, za pośrednictwem Steam oraz aplikacji Xbox Insider Hub.

Dobra wiadomość dla graczy oczekujących Age of Empires IV. Już w ten weekend otrzymamy możliwość przetestowania produkcji. Otwarty Technical Stress Test będzie trwał od 17 września od godziny 19:00 do 20 września do godziny 19:00. Jak piszą twórcy, w dniu rozpoczęcia wydarzenia na kartach gry na Steam oraz Xbox Insider Hub powinna pojawić się opcja ściągnięcia gry. I spokojnie. Nie musicie podpisywać NDA. Deweloperzy zachęcają do wspólnej gry ze znajomymi!

Age of Empires IV pojawi się tylko na PC. Data premiery jest planowana na 28 października bieżącego roku. Tytuł pojawi się w usłudze Xbox Game Pass w dniu premiery.

🥁 War drums are sounding a call to arms 🥁! The Age IV Technical Stress Test is OPEN TO ALL from September 17th – September 20th. Ready yourself for ⚔️ war ⚔️!! https://t.co/1ZI164BDey pic.twitter.com/8ak9LS2LNV — AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) September 14, 2021

Deweloperzy skupiają się na sprawdzeniu działania multiplayer, jednak do dyspozycji otrzymamy również rozgrywkę z AI. Dlatego też dostępne będą pokoje do tworzenia meczy (z innymi graczami lub komputerem), a także misja Zero, która jest swojego rodzaju samouczkiem. Ponadto możemy wybrać jedną z czterech cywilizacji: Anglia, Chiny, Święte Cesarstwo Rzymskie oraz Dynastię Abbasydów. Zagramy na pięciu różnych mapach.

Na koniec tylko wspomnę o zmianach, które twórcy wprowadzili od czasu zamkniętej bety z sierpnia. Zwiększono odległość, z jaką można oddalić kamerę, dzięki czemu gra powinna być bardziej przejrzysta. Co więcej, wprowadzono więcej balansu do cywilizacji Anglii oraz Chin. No i co raczej nie dziwi, naprawiono wszelkie błędy i bugi. To wszystko udało się poprawić, dzięki odzewowi społeczności. Dlatego, jeśli będziecie mieć jakieś pytania, czy sugestie dotyczące gry, to koniecznie odwiedźcie forum Age of Empires IV i dajcie znać twórcom.

Wymagania sprzętowe Age of Empires IV:

MINIMALNE:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego;

System operacyjny: Windows 10 64bi;

Procesor: Intel Core i5-6300U lub AMD Ryzen 5 2400G;

Pamięć: 8 GB RAM;

Karta graficzna: Intel HD 520 lub AMD Radeon RX Vega 11;

DirectX: Wersja 12;

Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni.

ZALECANE:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego;

System operacyjny: Windows 10 64bit;

Procesor: 3.6 GHz 6-core (Intel i5) lub AMD Ryzen 5 1600;

Pamięć: 16 GB RAM;

Karta graficzna: Nvidia GeForce 970 GPU lub AMD Radeon RX 570 GPU z 4GB VRAM;

DirectX: Wersja 12;

Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni;

Dodatkowe uwagi: 4 GB video RAM i 16 GB system RAM.

Dajcie znać, czy weźmiecie udział w testach!