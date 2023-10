Microsoft zaprezentował specjalną edycję kontrolerów do konsol i pecetów. Nowy pad do Xbox Series X|S i PC ma kolor złoty. Nietypowy, ekskluzywny design to hołd złożony w kierunku fanów serii Shadow z Xbox One.

Złoty kolor wyróżnia nas z tłumu. Nawet jeżeli chodzi o kontroler do konsoli i peceta. Microsoft postanowił wydać kolejny już pad w tym roku, a wybór padł na coś dla fanów serii Shadow. Złoty, ale ze smakiem i bez kiczu. Tymi słowami można określić to, jak prezentuje się ciekawy i nietuzinkowy pad do Xbox Series X|S czy PC. Przypadł wam do gustu? Wygląda następująco:

Kontroler zadziała nie tylko z PC czy konsolami najnowszej generacji, ale również z Xbox One czy telefonami komórkowymi. Premiera tego nowego urządzenia została zapowiedziana na 17 października, a obecnie trwa przedsprzedaż. Cena? 69,99 dolarów amerykańskich, a na nasze 329,99 zł. Jak na limitowaną edycję nie jest aż tak źle, choć to nadal niemało. Same właściwości kontrolera to to samo, co znamy z „oryginalnych” padów dołączanych do konsol.

Xbox Gold Shadow Special Edition możecie bez problemu zamówić na polskiej stronie Xbox, dlatego nie trzeba bawić się w żadne wysyłki zza granicy. Szczerze mówiąc, efekt sadzy i swoistego gradientu wygląda przecudownie. Ciekawe, czy na żywo też prezetuje się tak świetnie. A akurat miałem sprawić sobie nowy kontroler…