Nadeszła kalendarzowa zima, a co za tym idzie, przyszedł również i czas na specjalny okres dla graczy pecetowych. Właśnie wystartowała Zimowa Wyprzedaż Steam, dzięki której możecie sporo zaoszczędzić na grach i dodatkach do nich. Na które tytuły warto zwrócić uwagę? Podpowiadamy, jakie gry znajdziecie w tegorocznej ofercie.

Zimowa Wyprzedaż Steam 2024, czyli moc okazji i promocji

Okresowe specjalne wyprzedaże na popularnej platformie od Valve to jeden z tych czasów, kiedy wyjątkowo opłaca się być graczem pecetowym. W promocyjnych cenach znaleźć można całą masę gier, dodatków i nie tylko. Wśród nich znajdują się nie tylko największe hity, jeszcze świeże premiery czy klasyki — znajdziemy tam również wiele mniej popularnych tytułów, dzięki którym możemy ograć coś zupełnie nowego. Jak co roku tak i teraz przyszedł czas na wyprzedaż z okazji zimowej pory roku, jak i świąt Bożego Narodzenia.

Zimowa Wyprzedaż Steam trwa od 21 grudnia 2023 roku do 4 stycznia 2024 roku. Czasu jest więc zatem niewiele, dlatego warto jak najszybciej przystąpić do wertowania tegorocznej oferty. Co znajdziemy na przecenach?

Oto wybrane i najciekawsze oferty ze Steam. Tanie gry na PC w ramach tej promocji to m.in.

Elden Ring – 149,40 zł

Lords of the Fallen – 162,49 zł

Street Fighter 6 – 170,94 zł

Civilization VI – 25,79 zł

Baldur’s Gate 3 – 224,10 zł

Stellaris – 55,49 zł

The Witness – 27,16 zł

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – 14,99 zł

It Takes Two – 44,97 zł

The Forrest – 16,55 zł

Red Dead Redemption 2 – 82,46 zł

Spider-Man Miles Morales – 131,40 zł

Dying Light 2 – 99,99 zł

Mass Effect: Edycja Legendarna – 26,99 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon – 24,99 zł

DayZ – 80,99 zł

To oczywiście przykładowe gry. Wszystkie promocje na Steam znajdziecie pod tym linkiem. Które gry już zdążyliście kupić lub planujecie dodać do swojej listy życzeń?

Warto w miarę szybko podjąć decyzje. Prawda jest taka, że świąteczny okres minie szybko, a wyprzedaż z okazji zimy potrwa jedynie do 4 stycznia. Jeżeli interesują was również inne wyprzedaże, to podobna trwa właśnie na Epic Games Store. Do wyrwania jest choćby Alan Wake 2, do którego zakupu dołączony zostanie też remaster pierwszej części.