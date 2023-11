Valve zapowiedziało, że na platformie Steam zawita niedługo nowa funkcja. Pozwoli ona ukryć niektóre gry przed naszymi znajomymi. To coś na wzór trybu prywatnego, w którym nikt nie widzi, w co akurat gramy.

Steam z nową funkcją

Na pewno nie macie nic do ukrycia, prawda? Wiadomo, że na Steam gramy tylko w świetne, popularne i znane wszystkim tytuły. Ale gdyby jednak ktoś chciał zagrać w coś, powiedzmy, nieprzyzwoitego, to co w takiej sytuacji? Jednak trochę wstyd przed znajomymi, którzy spojrzą na nas krzywym okiem. Myśląc o takich gracza, Valve postanowiło przygotować wyjątkową funkcję do swojej platformy.

Już niedługo Steam pozwoli graczom na wejście w swoisty tryb prywatny. Podczas korzystania z tej opcji, nie będą się wyświetlały gry, w które gramy. Ukrycie produkcji przed znajomymi może okazać się przydatną opcją, zwłaszcza gdy lubicie testować tytuły z czeluści sklepu. A wszyscy przecież wiemy, jakie dziwactwa da się tam znaleźć…

Nowa funkcja nie będzie blokować widoczności całego profilu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez SteamDB, możliwe ma być ręczne wybieranie gier, które nie wyświetlą się w naszej aktywności. To dobre rozwiązanie, dzięki któremu sami zdecydujemy, czego konkretnie wolimy nie pokazywać.

Mówi się, że firma testuje również możliwość wprowadzenia specjalnego trybu rodzicielskiego. To przydatna opcja, która będzie mogła pomóc kontrolować to, w jakie gry grają nasze pociechy. Domyślnie powinna też wpływać na widoczność produktów w sklepie.