TOP 10 zapomnianych gier wielkich studiów – Rockstar Games, Obsidian, Naughty Dog…

Jeśli gatunek platformówek nie jest Wam obcy, to na pewno kojarzycie serię Jak and Daxter. Zapisała pierwszy rozdział dla przygodówek opierających się na otwartym świecie i zróżnicowanej rozgrywce. Miała niebagatelny wpływ na rozwój konkurencyjnej serii Ratchet & Clank – bazuje w końcu na podobnym wzorze, podróży dwójki bohaterów w niebezpiecznie kolorowych lokacjach. Tym samym przez konkurencyjną markę Sony prawdopodobnie została wymazana z grafiku.

Aż dziw, że za gry z bajkowymi postaciami odpowiada dokładnie to samo studio, które babrało się we krwi i flakach jak prosie w korycie, w The Last of Us. Oczywiście Jak and Daxter to nie jedyne projekty studia z niższą kategorią wiekową, lecz należy zauważyć, że to właśnie dzięki pierwszej części J&D zostali zauważeni i wykupieni przez Sony.