Tempest Rising to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier RTS, która ma szansę przywrócić klimat znany ze strategii lata temu wydawanych przez EA. Jeżeli tęsknicie za Tyberium i nie tylko, to mamy dla was świetne wieści. Tytuł niedługo pojawi się na rynku, a teraz dostępne jest demo gry, które pozwoli wam sprawdzić, jak prezentuje się rozgrywka.

Zagraj za darmo w Tempest Rising

Gatunek gier RTS nie ma w ostatnich latach zbyt łatwo. O ile pojawiają się nowe produkcje, to mało której udaje się wywrzeć dobre wrażenie na graczach. Zupełnie inaczej ma być w przypadku nadchodzącego dzieła Slipgate Ironworks. To coś, co ma przywrócić dziedzictwo serii Command & Conquer do czasów współczesnych. I śmiało mogę stwierdzić, że jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych RTS-ów od lat. Dziś możecie tytuł ograć za darmo za sprawą dema.

Co obiecują nam twórcy? Tempest Rising to:

Klasyczny RTS z budowaniem bazy i szybką, płynną oraz wymagającą walką.

3 asymetryczne grywalne frakcje, z których każda charakteryzuje się odmienną ekonomią i stylem gry.

Każda frakcja oferuje unikalny zestaw jednostek.

2 epickie kampanie dla pojedynczego gracza z przerywnikami filmowymi między misjami.

Potyczki, gry niestandardowe oraz rankingowe rozgrywki wieloosobowe z punktacją Elo.

Demo gry możecie pobrać z poniższego linku. To oficjalna karta produktu, dlatego znajdziecie tam informacje o premierze, zakup preorderu czy możliwość dodania gry do swojej listy życzeń:

Zobacz też: Dzisiaj oferta PS Plus styczeń 2025. Pobieraj gry, nie zapomnij o darmowych dodatkach

Wymagania sprzętowe

Gra do działania wymaga następującej konfiguracji sprzętowej:

System operacyjny: Windows 10 lub 11 (64 bit)

Windows 10 lub 11 (64 bit) Procesor: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 5 1600 lub lepszy

Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 5 1600 lub lepszy Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GTX 1060 3GB/6GB и AMD RX 580 8GB

NVIDIA GTX 1060 3GB/6GB и AMD RX 580 8GB DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Miejsce na dysku: 30 GB dostępnej przestrzeni

Premiera już 24 kwietnia 2025 roku. Tytuł będzie posiadał polską wersję językową (napisy).

Źródło: Steam