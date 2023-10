Za tydzień w Epic Games Store świetne dwie gry za darmo. Coś dla fanów serii Portal!

Kolejny tydzień przyniesie duet bardzo ciekawych produkcji. Już w kolejny czwartek do odebrania będą dwie gry za darmo w Epic Games Store, z czego jedna zachwyci fanów łamigłówek. Jeżeli graliście w Portal lub Portal 2, to poczujecie się jak w domu. Jest na co czekać!

Już za tydzień do Epic Games Store trafią dwie darmowe gry. Mowa tutaj o Blazing Sails oraz Q.U.B.E. Ultimate Bundle. Obydwie produkcje będziemy mogli przypisać do swoich kont zupełnie za darmo. Pierwsza z gier zabierze nas do świata piratów. Gra oferuje wiele różnorodnych trybów rozgrywki, w tym tryb poszukiwania skarbów czy znany Battle Royale. Obecnie gracze bardzo pozytywnie oceniają ten tytuł, dlatego jest to godna uwagi pozycja.

Prawdziwą perełką wydaje się jednak Q.U.B.E. Ultimate Bundle, choć w tym wypadku mowa o dwóch grach. W zestawie otrzymamy Q.U.B.E. 10th Anniversary, Q.U.B.E. 2 i rozszerzenie Q.U.B.E. 2 Season Pass. Dla kogo jest to produkcja? Mowa w tym wypadku o połączeniu gry akcji i logicznej. Nie zabraknie przestrzennych łamigłówek, a miłośnicy np. gry Portal z pewnością będą zadowoleni.

Wnioskując po opiniach z platformy Steam, każda odsłona Q.U.B.E. cieszy się dużym uznaniem. Bezsprzecznie cieszy fakt, że darmowe gry na Epic Games Store będą w przyszłym tygodniu zachęcać nie tylko ceną, ale i jakością. Za co chwalą tytuł gracze? Na pewno za pomysł, bo chociaż z jednej strony mamy inspirację Portalem, to jest w tym coś świeżego.

A co jest do odebrania dziś? Teraz dodacie do konta Godlike Burger, o którym pisaliśmy tutaj. Choć jest to ciekawa gra, ja i tak czekam na kolejny czwartek i nowe gry za darmo od Epica.