Jak to już bywa, od czwartku w Epic Games Store znalazła się nowa, darmowa gra do odebrania. Tym razem do naszego konta dopiszemy Godlike Burger, czyli produkcję o prowadzeniu kosmicznej burgerowni. A już za tydzień aż dwie nowe gry zupełnie za darmo!

W zeszłym tygodniu do zestawu darmowych gier od Epic Games dołączono dwie pozycje. Mowa o Model Builder oraz Soulstice. Ich czas dobiegł jednak końca, a wraz z ostatnim czwartkiem pojawiła się nowa pozycja. Obecnie do odebrania za darmo jest Godlike Burger. Czy jesteście gotowi na przejęcie sterów nad kosmiczną burgerownią?

Prowadzenie restauracji w środku kosmosu to nie jedyna ciekawostka w związku z Godlike Burger. Gra jest dość makabryczna, albowiem składnikiem naszych dań są nasi goście. Tak, dobrze zrozumieliście. Raczej się do tej knajpy nie wybierzemy, choć sama produkcja wydaje się być niezwykle interesującą. Gotowi do przetestowania? Darmowa gra na Epic Games będzie dostępna do kolejnego czwartku, czyli do 12 października 2023 roku.

A co potem? Za tydzień do usługi trafią ponownie aż dwie produkcje. Pierwsza przyszłotygodniowa darmowa gra to Blazing Sails, drugą jest z kolei Q.U.B.E. Ultimate Bundle. Jeżeli mowa o pierwszej, to jest to gra w klimatach iście pirackich, na dodatek bardzo dobrze przyjęta przez społeczność graczy. Ta na Steam oceniła ją bardzo pozytywnie. Q.U.B.E. Ultimate Bundle to natomiast zestaw dwóch gier, będących mariażem tytułów akcji i gier logicznych.