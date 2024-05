XDefiant dostanie nową mapę, prawdziwą atrakcję dla fanów Far Cry

W swoim poprzednim tekście o XDefiant, zasadniczo chwaliłem nową premierę Ubisoftu, która kompiluje ze sobą największe marki firmy (ale bez Assassin’s Creed) w formie naśladowcy Call of Duty. Teraz z niecierpliwością czekam na nowości!

XDefiant z nową mapą!

W ciągu niecałych 3 godzin od debiutu XDefiant zebrał wokół siebie ponad milion unikalnych użytkowników, co stanowi zarazem najbardziej udaną pod względem popularności premierę pośród wszystkich gier Ubisoftu. Świetne wieści, bo mówimy o naprawdę udanej produkcji. Szkoda tylko, że do tej pory ma spore wady, w tym dotyczące tak kluczowych aspektów jak rejestracja trafień.

No i po nieco dłuższej zabawy zrozumiemy, że tak naprawdę wcale nie ma tu dużo do roboty… Jasne, jest bardzo ciekawy i wciągający “szkielet”, ale gry-usługi muszą mieć mnóstwo contentu, aby utrzymać zainteresowanie. Kilka map, podstawowe tryby i dość niewiele rzeczy do odblokowania to zdecydowanie za mało, aby można było mówić o świetlanej przyszłości produkcji.

Na szczęście ma się to regularnie zmieniać, bo deweloperzy mają spierać tytuł cały czas. Jedną z pierwszych nowości, jakich możemy oczekiwać, będzie zupełnie nowa mapa. Skoro całe XDefiant łączy ze sobą popularne marki francuskiego giganta, i tutaj mówimy o dodatku z innego IP. Chodzi konkretnie o mapę inspirowaną Far Cry.

NEW Far Cry inspired map called ‘Signal’ is COMING to XDefiant in the future… 😳 pic.twitter.com/u1UiTkcV6I — XDefiant Alerts (@XDefiantAlerts) May 28, 2024

Kolory i klimat mogą wskazywać na jawne inspiracje Far Cry 4 albo wręcz postapokaliptycznym New Dawn. Jedno jest pewne – gracze dostaną nową atrakcję, ale jej daty premiery jeszcze nie znamy. Poza tym twórcy twierdzą, że to jedynie początek atrakcji. No i łatania największych mankamentów…

Źródło: Twitter