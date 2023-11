Aż 10 gier zamknie swoje serwery na konsolach Xbox w przyszłym miesiącu

Xbox traci gry. Serwery do wyłączenia

Co jakiś czas niektóre tytuły tracą dostęp do swoich serwerów. Z reguły wynika to z zaawansowanego wieku produkcji i faktu, że gra w nie mała liczba osób. Często gry są w stanie wytrwać długo, ale i tak nadejdzie moment, gdy usługi online zostaną raz na zawsze wyłączone. Nie inaczej będzie w tym wypadku. W grudniu zostaną zamknięte serwery następujących produkcji:

Gundam Evolution (29 listopada)

Rocket League – Tylko handel między graczami (5 grudnia)

– Tylko handel między graczami Battlefield Bad Company (8 grudnia)

Battlefield: Bad Company 2 (8 grudnia)

Crysis 3 (8 grudnia)

Dante’s Inferno (8 grudnia)

Dead Space 2 (8 grudnia)

Mirror’s Edge Catalyst (8 grudnia)

ANVIL (31 grudnia)

Battlefield 1943 (8 grudnia)

NBA 2K22 na Xbox One (31 grudnia)

NBA 2K22 na Xbox Series X|S (31 grudnia)

Czy któryś z tytułów nadal był przez was ogrywany? Warto pamiętać, że wymienione gry mają już sporo lat na karku. Nic dziwnego, że w końcu ich usługi online zostaną zakończone. Musimy jednak zwrócić uwagę na pewną rzecz dotyczącą listy, ponieważ dotyczy strzelanek od DICE.

Jeżeli chodzi o 3 gry z rodziny Battlefield, to zostaną one również usunięte z biblioteki EA Play i Xbox Game Pass Ultimate. Jeżeli macie ochotę przypomnieć sobie świetną kampanię w Bad Company 2, to jest najwyższa pora, aby tego dokonać. W innym wypadku nie skorzystacie już z produkcji w ramach posiadanego abonamentu na swojej konsoli. Choć pewnie i tak większość już to ograła.