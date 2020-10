Xbox Series X i ekskluzywne gry. TOP 5 premier, w które musisz zagrać

Gry ekskluzywne na Xbox Series X naprawdę istnieją. Nie będzie ich zbyt dużo, ale to mogą być prawdziwe perły wśród premier, na które warto czekać.

Microsoft w porównaniu do Sony jakoś specjalnie często nie inwestował w gry ekskluzywne. Po części mogło to wynikać z niewielkich zasobów studiów, które były w posiadaniu Zielonych. Aczkolwiek ich tradycyjny model biznesowy chyba nie będzie trwał wiecznie.

Wykupienie przez nich Bethesdy może wpłynąć na zmiany w strategii wydawania gier, bo wreszcie będą mieli w posiadaniu marki istotne nie tylko dla fanów konsoli Xbox. Może się okazać, że Starfield, kolejny Doom czy też The Elder Scrolls VI wyjdą tylko na nadchodzące Xbox Series X/S. Wówczas będzie to konkretna motywacja do zakupu ich next-gena.

Jednakże nawet bez tych gier Microsoft ma już plan, jak przekonać do siebie zarówno starych fanów jak i konkurencję. Nie uwierzycie, ale ten plan m.in. dotyczy gier na wyłączność nowej platformy i nie mówimy tu o małych premierach. Pozwoliłem sobie przygotować dla Was top listę 5 gier, które moim zdaniem będą stanowić o sile Xbox Series X i jej sprzedaży.

Forza Motorsport 8

Premiera FM 8 będzie ważnym wydarzeniem dla fanów gier wyścigowych. Mamy otrzymać rewelacyjną oprawę graficzną ze wsparciem technologii ray tracing. Wiecie co to oznacza? Realizm pełną gębą… Rozgrywka również nabierze rumieńców, bowiem twórcy zastosują świeże podejście do systemu sterowania samochodami w warunkach ekstremalnych.

CrossFire X

Remedy i FPS? Dla mnie to również wielkie zaskoczenie, ale z drugiej strony mają już doświadczenie w tworzeniu gier akcji i ciekawych historii (Max Payne, Alan Wake, Control), więc może to być recepta na shooter idealny. Już po samym trailerze widać, że szykuje się widowiskowa kampania na miarę serii Call of Duty. Niewykluczone, że patrzymy na przyszłego króla FPS-ów.

Hellblade 2: Senua’s Saga

Hellblade to swego rodzaju ewenement w świecie gier. I wcale nie chodzi o zastosowaną w grze technologię dźwięku binauralnego. Gra stanowi studium chorób umysłowych i mitologii celtyckiej. Mnie osobiście pochłonęła historia głównej bohaterki i zmusiła do pewnych przemyśleń nt. postrzegania świata i czynienia poświęceń. I mam nadzieję, że ten sam efekt uda się twórcom uzyskać w kolejnej części. Jestem ciekaw, jak od tamtego czasu mogła rozwinąć się Senua – czyżby po „wygranej” walce z własnym umysłem stanie się wojowniczką z krwi i kości?

Avowed

Według oficjalnych informacji Avowed ma być pierwszoosobową grą RPG z klasyczną ścieżką rozwijania postaci i misjami porozrzucanymi po całym świecie. Tylko czy bliżej będzie jej do Skyrim czy może do Wiedźmina? Ciężko przewidzieć obraz gry, bowiem mamy tylko krótki zwiastun. Mam jednak przeczucie, ze szykuje się coś nowego w tym gatunku i chyba warto wypatrywać kolejnych materiałów wideo.

Fable 4

Pewnie zaskoczyła Was nieobecność Halo Infinite na mojej liście wyczekiwanych gier. Cóż, nie ukrywam, że po obejrzeniu zwiastuna nowej części kompletnie mnie nie ruszyła. Dlatego wolałem wyróżnić Fable 4, mimo że stoi pod dużym znakiem zapytania. Osobiście chciałbym, aby to był godny restart serii, jaki jest nam obiecywany. Tylko obawiam się, że wyjdzie z tego jakiś dziwny miks gatunków, bo za grę RPG będzie odpowiedzialne studio, które tworzyło gry wyścigowe. Możemy spodziewać się tak naprawdę wszystkiego i niczego…

Grzegorz Rosa