Xbox Series S posiada bardzo mało wolnej przestrzeni na dysku SSD. Konsola pozwoli na zainstalowanie tylko kilku większych produkcji.

Wydanie dwóch różnych wersji jednej konsoli otwiera masę możliwości, ale może sprawić sporo problemów. Pierwszą słabością Xbox Series S jest jego nieco mniejsza moc, ale na tym się nie kończy.

Konsola posiada dysk SSD 512 GB, jednak już jakiś czas temu wiedzieliśmy, że jest to czysto teoretyczna objętość. Xbox Series X utracił 200 GB miejsca na rzecz oprogramowania i nie inaczej jest w tym przypadku.

Jak donoszą pierwsi posiadacze sprzętu, Series S posiada jedynie 364 GB zdatnego do użycia miejsca na dysku SSD. To bardzo, ale to bardzo mało jak na dzisiejsze standardy.

Warto przypomnieć, że Call of Duty: Modern Warfare wraz z Warzone potrafi zajmować ponad 200 GB. Choć jest to dość skrajny przypadek, to doskonale obrazuje to, jak niewiele pola do popisu będą mieli posiadacze tańszego Xboxa. Nowe gry wysokobudżetowe ważą mniej więcej 50-70 GB, czyli zainstalowanie kilku tytułów całkowicie wyczerpie miejsce na dysku naszej konsoli.

Jasne, można tutaj mówić, że część graczy instaluje na swojej konsoli nie więcej niż trzy produkcje, jednak znajdą się również miłośnicy grania w kilka tytułów jednocześnie, a do tego dochodzą przecież stale rozwijane gry multiplayer, które zazwyczaj zostają na dysku posiadacza.

Oczywiście potencjalnym rozwiązaniem problemu jest kupno dodatkowego dysku SSD. Kłopot w tym, że oficjalny Seagate Storage Expansion Card o pojemności 1 TB kosztuje aktualnie niecałe 1000 złotych. To niewiele mniej niż sama konsola.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.