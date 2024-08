W sieci pojawiało się już mnóstwo plotek na temat nowego sprzętu od Microsoftu. Zdaniem ekspertów, marka Xbox może się w niedługim czasie doczekać aż dwóch nowych konsol. Co ciekawe, jedna z nich to pełnoprawne stacjonarne urządzenie, które będzie protoplastą serii Series X. Drugie urządzenie ma być konsolą przenośną, lecz w przeciwieństwie do Switcha, niehybrydową. Microsoft chce tym samym wyprzedzić Sony.

Nowy Xbox, a w zasadzie aż dwie konsole od giganta

Coraz więcej mówi się o Xboksach nowej generacji. Chociaż Sony najpewniej niedługo zaatakuje rynek modelem PS5 Pro, to nic nie wskazuje na to, aby Microsoft miał mieć ulepszoną wersję swojego Series X. Możliwe, że amerykański gigant zdecyduje się na zupełnie inny ruch, a konkretniej na rozpoczęcie nowej generacji znacznie prędzej, niż planowało to Sony. Dokładnie tak postąpiono w przypadku Xboksa 360 i wtedy ruch ten był strzałem w dzesiątkę.

Tak przynajmniej twierdzi Jez Corden z Windows Central. Analityk i ekspert branżowy przyznał, że Xbox może opracowywać właśnie aż dwie nowe konsole, z czego jedna będzie istną rewolucją. Mowa o następcy Series X, który otworzyłby nową generację, a także zaoferował… darmową rozgrywkę multiplayer – bez abonamentów. To miałoby skutecznie nakłonić graczy do przesiadki na nowszy sprzęt. A co z drugą konsolą? W tym wypadku mowa o handheldzie, czyli przenośnej konsoli Microsoftu, która stanowić miałaby osobny byt. Byłaby pełnoprawnym urządzeniem, ale nie hybrydą, jak miało to miejsce w przypadku Switcha.

Zobacz też: Need for Speed: Most Wanted, czyli klasyk wszechczasów. Najlepsza ścigałka w historii?

Powiem wam teraz: będzie osobna przenośna konsola i będzie następca Xbox Series X. To będą dwie różne rzeczy. Nie będą po prostu próbować iść na całość tylko w przypadku urządzeń przenośnych; zrobią bardziej tradycyjną konsolę dla użytkowników Series X, a potem przenośną konsolę. [… ] Przewiduję następcę Series X, przenośną konsolę i koniec płatnych gier wieloosobowych premium. To moja prognoza Jez Corden

Wychodzi na to, że konkurent Sony ma zamiar przygotować naprawdę mocne uderzenie na rynku gier.

Źródło: wccftech.com