Xbox otrzyma nowy kontroler. Gratka dla fanów Elden Ring

Prawdziwi fani uwielbiają gadżety związane z ich ulubionymi grami. Jeżeli kochacie Elden Ring, to najpewniej macie akurat przerwę od ogrywania dodatku Shadow of the Erdtree. A to się dobrze składa, bo już niedługo na rynek trafi specjalny kontroler do konsoli Xbox inspirowany najnowszym dziełem studia From Software.

Nowy pad. Xbox i Shadow of the Erdtree to genialne połączenie

Jeżeli jeszcze nie rozpoczęliście przygody w Shadow of the Erdtree, to może warto poczekać. Wszystko przez wyjątkowy kontroler do konsoli Xbox, który został właśnie zapowiedziany i trafi na rynek już niedługo. Gadżet jest obecnie dostępny w formie preorderu i swoją stylistyką nawiązuje do najnowszego dodatku do Elden Ring. Wygląda świetnie! Choć kosztuje sporo, to dla fanów taki wydatek nie będzie raczej problemem. Bezsprzecznie jest to gadżet z rodzaju “must have”.

Poniżej znajdziecie dwie wizualizacje omawianego kontrolera:

Faktycznie, nowy kontroler wygląda i prezentuje się świetnie. Czuć klimat DLC do Elden Ring, a ogromne wrażenie robią dodatkowe funkcje – na przykład pozwalające na zamianę miejscami gałki analogowej i krzyżaka. Zdecydowanie jest to urządzenie przeznaczone dla prawdziwych fanów. Pozostaje mieć nadzieje, że pad jest odpowiednio wytrzymały. Podczas sesji w tej szalenie trudnej grze mogłoby mu się coś stać…

Pad Thrustmaster Elden Ring Shadow of the Erdtree kosztuje około 200 dolarów i już teraz możecie złożyć swoje zamówienie przedpremierowe na Amazonie. Kontroler ma zostać wydany w sierpniu 2024 roku.

Źródło: purexbox.com