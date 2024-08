Wielkie zmiany na konsolach Xbox. Ta aktualizacja zachwyci graczy

Nowa aktualizacja konsol Xbox. Ciekawe zmiany

Co powiecie na możliwość oglądania na żywo rozgrywki naszych znajomych przez konsolę? Wkrótce na konsolach Xbox taka opcja będzie możliwa. Wszystko za sprawą aktualizacji, która jest już w drodze na nasze maszynki do grania od Microsoftu. Możliwość streamowania z naszego urządzenia (nawet z telefonu) to tylko jedna z nadciągających rzeczy. Co jeszcze nas czeka?

Ważna rzecz pojawi się w funkcjach społecznościowych. Jeżeli lubicie pozostawać w kontakcie ze swoimi znajomymi, to bez trudu wykonacie odpowiednie połączenie z poziomu samej konsoli. Osobę, z którą chcecie pogadać wybierzecie z listy kontaktów — a ta Xboksowa połączy się z listą znajomych Discord, dzięki czemu wszystkich będziemy widzieć w jednym miejscu.

Zobacz też: Dlaczego kochamy GTA: San Andreas? Ten klasyk wciąż ma wiele zalet!

Na razie nowe funkcje będą dostępne dla uczestników programu Xbox Insider i będą udostępniane już dziś. Z biegiem kolejnych dni nowe opcje pojawią się również u innych użytkowników konsoli, dlatego warto sprawdzić, czy my też nie mamy aktualizacji do pobrania.

Źródło: Xbox