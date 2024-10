Najpopularniejsza gra na Xbox? Ten FPS ma 13 lat i sprzedaje się znakomicie

Czasami wystarczy odpowiednia promocja, aby gracze rzucili się na dany tytuł. Dodajmy do tego widmo wycofania go ze sprzedaży i mamy sposób na sprzedażowy hit. Tak stało się w przypadku pewnej strzelanki z 2011 roku, która wskoczyła na listę najlepiej sprzedających się gier na konsolach Xbox. To naprawdę dobry tytuł.

Xbox ma nowy hit. To gra z 2011 roku

Nie tak dawno na liście najlepiej sprzedających się gier na konsolach Xbox trafił FPS z 2011 roku – to FEAR 3, trzecia odsłona szalenie popularnej swego czasu serii strzelanek z elementami grozy. Skąd taki wzrost popularności, zapytanie? Na to składa się kilka czynników, wśród których na pewno należy wymienić zamknięcie sklepu Xbox 360, a także obniżki cen, jakie firma zaproponowała graczom na tytuły działające we wczesnej kompatybilności. Mając nowego Xboksa (Series X lub S), możecie dość tanio nabyć kultowe gry sprzed dwóch generacji.

Można zatem powiedzieć, że stara gra przeżywa renesans. Atrakcyjna cena w połączeniu z dobrą optymalizacją pomaga graczom w fajny sposób wrócić do starszego tytułu. I jest to świetna wiadomość, bo poza FEAR 3 możemy też nabyć wiele innych ciekawych gier.

Wśród nich znajduje się choćby Red Dead Redemption (zapowiedziane wczoraj na PC), czy starsze odsłony serii Call of Duty. A skoro o CoDach mowa, to najnowsza część jeszcze w tym miesiącu będzie mieć swoją premierę. No i trafi do abonamentu Xbox Game Pass.

