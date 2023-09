Potwierdzone nowości w Xbox Game Pass w październiku 2023, w tym świeże premiery

We wrześniu dostaliśmy Starfield, niebawem dostaniemy też Lies of P czy PayDay 3. Ciężko więc będzie przebić ten miesiąc i raczej nie ma siły, która faktycznie wygra z tymi premierami. Nie zmienia to faktu, że szykuje się parę obiecujących nowości, w tym premierowych gier. Wiemy, że na pewno te 7 pozycji w przyszłym miesiącu zadebiutuje w usłudze.

Xbox Game Pass październik 2023 – nowe gry:

The Lamplighters League – 3 października

– 3 października Warhammer 40K: Darktide – 4 października

– 4 października Forza Motorsport – 10 października

– 10 października Cities: Skylines 2 – 24 października

– 24 października Mineko’s Night Market – 26 października

– 26 października Headbangers Rhythm Royale – 31 października

– 31 października Jusant – 31 października

Jedną z największych nowości z pewnością jest nowa Forza Motorsport, co absolutnie nie dziwi. To w końcu legendarna wręcz marka od Microsoftu, od lat wydawana na Xboksy, a także i PC. Gracze mogą również zainteresować się taktycznym RPG-iem w klimacie Indiany Jonesa, czyli The Lamplighters League. Z innych nowości warto zwrócić uwagę na świetnego Warhammera do co-opa oraz ciekawe battle royale dla metalowców, czyli Headbangers Rhythm Royale.

Niedawno poznaliśmy również pełną ofertę XGP Core, które zastąpi od dawna dogorywające Xbox Live Gold. Usługa już weszła w życie u pierwszych graczy, lecz nie jest jeszcze aktywna na każdym rynku.