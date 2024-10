Absolutnie fenomenalna gra już dostępna w Xbox Game Pass

Sam nie jestem fanem gier karcianych, stylizowane produkcje raczej nie stanowią dla mnie zachęty, a i szeroko pojęte indyki niekoniecznie są u mnie gwarancją kreatywności i jakości. Przyznam, że sam wiele gier niezależnych kupuję zazwyczaj na przecenie, ale Inscryption… kupiłem od razu i się nie zawiodłem.

Xbox Game Pass z nowością, którą strach ominąć

Nie zawiódłbym się jeszcze bardziej, gdybym poczekał, aż gra stanie się dostępna w abonamencie Xbox Game Pass. Jest to przecież niemal idealna pozycja dla subskrybentów – względnie krótka, mało skomplikowana, możliwa do przejścia w kilka spokojnych wieczorów. A ile daje radochy!

Inscryption to, wedle opisu, “skąpana w czarnym tuszu odyseja stanowiąca krwawą mieszankę karcianego roguelike’a, łamigłówek rodem z pokoju ucieczek oraz psychologicznego horroru”, co w zasadzie idealnie oddaje ducha produkcji. Tak, jest to na swój sposób karcianka, ale z pomysłem, potężnym klimatem, świetną historią (acz przedstawioną może nie w łatwy sposób) i do tego genialnym połączeniem miksu gatunkowego z roguelike’iem i horrorem na czele!

Gra na Steam w obecnym momencie ma “przytłaczająco pozytywne” opinie graczy (jest ich ponad 100 tys.!), nawet mimo tego, że wyszła w 2021 roku. nadal przekonuje do siebie kolejnych zwolenników. Na pierwszy rzut oka nie jest szczególnie imponująca, ale wystarczy zagrać, aby nawet największy sceptyk tego typu gier mógł się do niej przekonać. Ja to zrobiłem.

Jeśli więc subskrybujecie Xbox Game Pass, wiedzcie, że Inscryption jest już dostępne w ramach abonamentu.

Źródło: Xbox Store