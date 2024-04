Świetne gry w Xbox Game Pass Core. Trzy nowości już w kwietniu

Do abonamentu Xbox Game Pass w najtańszej wersji Core zmierzają trzy dodatkowe gry. Jedna z nich to absolutne mistrzostwo kooperacji, a dwie pozostałe również znajdą swoich fanów.

Microsoft zapowiedział, że do swojego flagowego abonamentu XGP zamierza dorzucić nowe gry. W ten sposób klienci decydujący się na najtańszą wersję subskrypcji, będą mieli więcej gier do ogrywania.

Xbox Game Pass Core – nowe gry już w kwietniu

Abonament XGP Core na start oferował dostęp do 36 produkcji, z których zdecydowana większość to udane i warte ogrania tytuły, ale jednak względnie niszowe lub “trącące padem”. To zrozumiałe, skoro za subskrypcję płacimy o wiele mniej, jednocześnie decydując się na pozostanie przy tańszej, ale mocno ograniczonej ofercie. Lecz teraz gier będzie więcej.

Microsoft na swoim oficjalnym blogu zapowiedział zmiany, bo w kwietniu do wersji Core trafią kolejne trzy pozycje. Warto zaznaczyć, że każda z nich to świetna gra oferująca wiele godzin dobrej zabawy. Mamy tu więc polskiego FPS-a, genialną przygodę w kooperacji dla fanów krasnoludów i dobrego piwa oraz świetną wyścigówkę stawiającą na totalną masakrę.

Deep Rock Galactic

Superhot: Mind Control Delete

Wreckfest

Jeżeli te pozycje Was przekonują, możecie kupić miesiąc subskrypcji Xbox Game Pass Core za 29 zł. W przypadku chęci kupna abonamentu na trzy miesiące, zapłacicie 79 zł. Wato także pamiętać o ofercie “pełnego” Game Passa na kwiecień 2024 roku!

Źródło: Xbox