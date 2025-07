Prawdziwa perełka w Xbox Game Pass. Na Steamie ma przytłaczająco pozytywne recenzje

Druga połowa miesiąca jest dla subskrybentów Xbox Game Passa bardzo emocjonująca. Wczoraj abonenci otrzymali premierę-niespodziankę w postaci Descenders Next. Dzisiaj natomiast katalog usługi Microsoftu wzbogaci się o kolejną produkcję. Tym razem mamy jednak do czynienia z prawdziwą perełką, która może pochwalić się przytłaczająco pozytywnymi recenzjami na platformie Steam. Poniżej szczegóły!

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny. Może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass z nową grą. Abiotic Factor dziś w usłudze

Abiotic Factor to prawdopodobnie jedna z najlepszych gier, które w bieżącym miesiącu dołączają do katalogu. Produkcję studia Deep Field można też określić mianem świetnego indyka, który zebrał na platformie Steam aż 24 tysiące opinii, z czego 96% to recenzje pozytywne. Jest to gra z gatunku survival, stworzona głównie z myślą o trybie kooperacyjnym. Akcja toczy się w opuszczonym kompleksie badawczym, gdzie drużyna składająca się z maksymalnie sześciu graczy musi zmierzyć się z zagrożeniami z innych wymiarów.

Rozgrywka opiera się zaś na eksploracji, zbieraniu surowców oraz wytwarzaniu sprzętu potrzebnego do przetrwania coraz trudniejszych starć. Zasoby służą również do rozbudowy głównej bazy, gdzie możemy umieszczać między innymi sypialnie czy kuchnię, a także korzystać z laboratorium. Jednakże tym, co wyróżnia Abiotic Factor, jest unikalne połączenie humoru, horroru i bardzo… kreatywnego chaosu.

Warto zaznaczyć, że Abiotic Factor zadebiutuje dzisiaj również w PlayStation Plus.

