Kolejne nowości w Xbox Game Pass. Druga fala gier na lipiec i początek sierpnia 2025

Przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft ujawnili listę produkcji, które trafią do oferty usługi abonamentowej Xbox Game Pass w drugiej połowie lipca oraz na początku sierpnia 2025 roku. Wśród nowości po raz kolejny znalazły się zarówno tytuły wysokobudżetowe, jak również mniejsze gry niezależne. Standardowo, poniżej możecie oczywiście znaleźć wszystkie najważniejsze szczegóły.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny. Może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Nowości w Xbox Game Pass. Koniec lipca i początek sierpnia 2025

Od dziś użytkownicy posiadający aktywną subskrypcję mogą rozpocząć swoją przygodę w High On Life, które pojawiło się na komputerach osobistych, konsolach Xbox One oraz Series X/S, a także w chmurze. Dostęp do produkcji mają gracze z abonamentem w wersji Standard, Ultimate i PC Game Pass.

Największą premierą najbliższych dni będzie z kolei RoboCop: Rogue City, dostępny od 17 lipca na tych samych platformach sprzętowych. W tym dniu pojawi się również dość nietypowy survival horror pod tytułem My Friendly Neighborhood. Dzień później, 18 lipca, do katalogu trafi Back to the Dawn.

22 lipca zadebiutuje Abiotic Factor, czyli kooperacyjny survival dla maksymalnie sześciu graczy, osadzony w tajnym laboratorium. Dzień później pojawi się rowerowa gra akcji Wheel World, natomiast 24 lipca zadebiutuje soulslike Wuchang: Fallen Feathers. To jednak nie wszystko. Pełne zestawienie poniżej!

Dostępne od dzisiaj

High On Life (PC, konsole i chmura)

17 lipca

RoboCop: Rogue City (PC, Xbox Series X/S i chmura)

My Friendly Neighborhood (PC, konsole i chmura)

18 lipca

Back to the Dawn (PC, konsole i chmura)

22 lipca

Abiotic Factor (PC, Xbox Series X/S i chmura)

23 lipca

Wheel World (PC, Xbox Series X/S i chmura)

24 lipca

Wuchang: Fallen Feathers (PC, Xbox Series X/S i chmura)

29 lipca

Grounded 2 (Game Preview) (PC, Xbox Series X/S i chmura)

1 sierpnia

Farming Simulator 25 (PC, konsole i chmura)

