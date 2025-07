PS Plus zaskoczy dzisiaj o 18:00 mega hitem na PS5

Już dzisiaj, 22 lipca o godzinie 18:00, posiadacze PS5 z aktywną subskrypcją PS Plus Extra będą mogli pobrać ostatnią grę z lipcowej oferty. To wyjątkowa premiera.

Szykujcie się na ostatni tytuł z oferty PS Plus lipiec 2025. O godzinie 18:00 (taki czas podano w PS Store), do katalogu Extra wpadnie Abiotic Factor. To premiera na PS5, która wcześniej podbiła serca użytkowników Steam. Tytuł zebrał tam 96% pozytywnych recenzji, co mówi samo za siebie. Niezmiernie cieszy zatem fakt, że tytuł ląduje na starcie w usłudze PlayStation Plus. Ale dlaczego ta gra wywołuje aż tyle szumu?

PS Plus z Abiotic Factor. Co to za gra?

Akcja Abiotic Factor rozgrywa się w realiach tajnej organizacji GATE, która zarządza siecią ukrytych laboratoriów. Tam właśnie pracują najbardziej błyskotliwi naukowcy świata, badając zjawiska paranormalne, anomalie i wszelkiego rodzaju nadprzyrodzone formy życia. Wszystko działa w rygorystycznym systemie zabezpieczeń… do czasu.

Gdy dochodzi do naruszenia procedur, podziemny kompleks zamienia się w strefę chaosu. Kosmiczne istoty wydostają się na wolność, portale między wymiarami otwierają się bez kontroli, a po obiekcie grasuje fanatyczny oddział militarny – Zakon. Gracz, jako jeden z uwięzionych pracowników, musi połączyć siły z innymi naukowcami i zawalczyć o przetrwanie.

To jednak nie jest typowa gra akcji. Bohaterowie to ludzie nauki, nie komandosi. Dlatego największą bronią staje się kreatywność. Gracze mogą tworzyć wszystko: od prostych kijów, przez pułapki, aż po działka laserowe i teleporty. Trzeba budować schronienia, plądrować sprzęt GATE i planować kolejne kroki, bo każdy sektor kompleksu kryje inne zagrożenia – od zautomatyzowanych dronów po potwory z innych wymiarów.

Co więcej, gra pozwala na rozbudowę postaci. Można wcielić się m.in. w genetyka, inżyniera czy chemika – każda profesja daje inne zdolności, które przydają się nie tylko w walce, ale i eksploracji. Współpraca w zespole to klucz do sukcesu, szczególnie że tytuł wspiera rozgrywkę dla maksymalnie 6 graczy.

Abiotic Factor łączy klimat retro science fiction z głębokim systemem craftingu i dużą swobodą rozgrywki. Twórcy postawili na balans między przetrwaniem a czarnym humorem i atmosferą klasycznych thrillerów naukowych.

Jeśli lubisz eksperymenty, chaos i granie z ekipą – od 18:00 możesz przekonać się, czy przetrwasz dzień pracy w GATE.

Źródło: PS Store