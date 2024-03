Diablo IV i dwa inne tytuły już dostępne w Xbox Game Pass

Jak obiecali, tak zrobili – Diablo IV jest już dostępne do grania oficjalnie w ofercie Xbox Game Pass oraz PC Game Pass. Co więcej, nowa aktualizacja dorzuciła do gry specjalny tryb jakości.

Diablo IV w Xbox Game Pass

Wielki hit Blizzarda wywołał kontrowersje i po części wywołuje je do dziś, ale to nic zaskakującego – mówimy przecież o grze cenionego dewelopera, która nie do końca przekonała do siebie wieloletnich fanów cyklu. Niemniej subskrybenci XGP mogą szykować się na wiele godzin udanej rozrywki, bo tytuł trafił oficjalnie do cyfrowej biblioteki Microsoftu. Co więcej, do usługi trafiły też dwie inne pozycje.

Problem w tym, że w wydaniu Diablo IV na PC musicie posiadać nie jedno, a dwa konta. Do uruchomienia gry w wersji subskrypcyjnej również wymagane jest konto Battle.net. Na szczęście jest bardzo prosty sposób, aby powiązać je i cieszyć się rozgrywką.

Logujemy się do apki Xbox, instalujemy Diablo 4

Instalujemy Battle.net

Łączymy konto Battle.net i Xbox

Instalacja zostanie dokończona po połączeniu kont

Co więcej, do hitu Blizzarda trafiła przy okazji nowa aktualizacja, która dodaje tryb ray-tracing. Kosztem płynności (rozgrywka w 30 fpsach) zyskacie poprawioną jakość grafiki. Opcja ta dostępna jest zarówno na PC, jak i Xbox Series X/S, a także PS5 (ale oczywiście bez możliwości grania w XGP).