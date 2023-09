Call of Duty niedługo w Xbox Game Pass? Gracze dostają ciekawe powiadomienie

Call of Duty może faktycznie trafić do Xbox Game Pass. I to całkiem niedługo. Tak przynajmniej wynika z niepotwierdzonych screenów w internecie.

Polecam do tej informacji podchodzić ze sporą dawką rezerwy, choć z drugiej strony brzmi to sensownie. Wszak po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft jest już niemal pewne, że Call of Duty trafi do flagowej usługi „zielonych”. Może jednak się to wydarzyć nieco szybciej, niż przypuszczaliśmy.

Call of Duty w Xbox Game Pass szybciej niż później?

Do 2024 roku seria CoD z pewnością nie mogłaby trafić do Game Passa ani innych usług subskrypcyjnych. Umowa marketingowa z Sony zabraniała tego, więc Microsoft zapewne czeka, aż dobiegnie ona końca. Nie zdziwiłbym się, gdyby firma chciała najpierw dorzucić do abonamentu starsze odsłony cyklu, a dopiero potem oferować nowe, premierowe pozycje w rodzaju choćby CoD’a 2024.

Może się wydawać, że taki jest plan przez komunikat, jaki niektórzy gracze podobno widzą w Xbox Store. Na Twitterze Game Pass Tracker czytamy o informacji dla portugalskich graczy, zgodnie z którą Call of Duty: Black Ops II będzie w ofercie Xbox Game Pass.

Otrzymaj ten przedmiot za darmo wraz ze swoją gamingową subskrypcją. Kontynuuj, aby dokończyć zakupy i produkt będzie Twój na zawsze. – czytamy

Nie wiemy jednak, czy taki komunikat faktycznie pojawia się niektórym graczom i czy jest prawdziwy. Może być błędem albo, co gorsze, internetowym fałszerstwem. Logicznie jest jednak zakładać, że Call of Duty niebawem na XGP faktycznie trafi. O ile, rzecz jasna, Microsoft sfinalizuje w końcu przejęcie Activision Blizzard.